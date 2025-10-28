باسم يوسف: التاريخ يمحى والحق يزور أمام أعين العالم

انتقد الإعلامي باسم يوسف ما وصفه بـ«هيمنة السلطة على الحقيقة وصناعة القوانين بما يخدم مصالح الأقوياء»، مؤكدًا أن «من يمتلك القوة والسلطة هو من يحدد ما يُقال وما يُخفى».

وقال الإعلامي باسم يوسف: “اللي معاه القوي والسلطة هو اللي بيكتب قوانين ويصدر أحكام والناس عارفة وفاهمة وشايفة ولكن هناك إنفصال كبير جدا بين الناس شايفاه وعارفاه وما بين السلطة اللي بتقوله واللي الإعلام بيوريه".

وأضاف خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “ON”: “زى حرب العراق كل الكدب وكل المظاهرات وكل الناس اللي خرجت ضدها وفى الأخر عملوا اللي عايزينه، وساعات بيعترضوا وبيصرخوا لحد ما يتاخدوا فى الرجلين وساعتها التهم جاهزة من معارض سامية وإرهاب وخيانة لأن هي دي المحاكم والقوانين بتاعتنا، بس فيه إنتخابات وحرية بس لو عديت الخط الأحمر هتتجاب، الخط كله متشمع بيه وعلى حسب أنت فين فى الكوكب الخط بيترسملك ويحددلك ويحط فى مكانك ”.

وتابع: “المشكلة أن مفيش حقيقة هتنجيك أو تنفعك لأن الحقيقة لم تعد موجودة ، والشاب الفلسطيني الذى ضرب بالرصاص قصته وقصص غيره لم تنشر علشان دي الحقيقة اللي عايزين يخبوها، وعضو الكونجرس المرتشي وغيره المسيطر عليهم هم دول اللي بيفرضوا الحقيقة الخاصة بهم بالعافية عليهم”.

وأشار: “لم يعد هناك حقيقة الظلم وحش أه بس على الأقل الناس بتبقي عارفة وشايفة أن دا ظل، والحقيقة والتاريخ والحق بيتمسحوا قدامنا حبة حبة، ولو الشاشات اللي بتتحكم فى رؤية الناس دي للعالم وبدأت بطريقة منهجية تمسح تاريخك وحقك وحقيقتك هيفضل منك أيه فى الأخر”.