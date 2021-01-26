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ألمانيا تستعين بدواء ترامب لمكافحة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:03 ص
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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ندى عبد العزيز
اعتمدت ألمانيا دواء جديدا لعلاج فيروس كورونا، يعتمد على الأجسام المضادة كأول دولة أوروبية تستخدم هذا العلاج ، يشبه ذلك الذى استخدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما أصيب بكوفيد ١٩ فى أكتوبر الماضى وفقًا لتقرير  "فضائية اسكاى نيوز".

وقال وزير الصحة الألماني إن ألمانيا ستستخدم هذا العلاج لأنه يعتمد على أجسام مضادة تؤدى نفس ردود أفعال الجهاز المناعي بعد الإصابة بالفيروس لمنعه من الالتصاق بالخلايا البشرية واختراقها.

وأضاف التقرير أن الحكومة الألمانية اشترت ٢٠٠ ألف جرعة من الدواء الجديد مقابل ٤٠٠ مليون يورو.

ومن جانبه قالت ميس عيسى الأكاديمية والباحثة فى علم الأدوية أن هذا الدواء ليس جديد فهو يستعمل لمعالجة أمراض أخرى منها السرطان والروماتيزم مضيفة أن هذا الدواء ليس للأشخاص داخل المستشفيات الذين يعانون من اعراض شديدة لكن يستخدم فقط لعلاج الأشخاص فى بداية ظهور عليهم الأعراض فى المراحل المبكرة قبل دخولهم للمستشفى وحاجتهم إلى الاكسجين.

وأشارت "عيسى" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "سكاى نيوز" أن هذ الدواء يستخدم لفئتين فقط، الفئة الأولى للاشخاص الذين اصيبو بالمرض ولكن لديهم عوامل خطورة مثل السمنة أو أن الجهاز المناعى ضعيف أو أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب، أما الفئة الثانية هما الأشخاص الذين لديهم احتكاك مع المرضى بشكل مستمر المتمثلين فى العاملين بالقطاع الصحى.

وأضافت "عيسى" أن العلاج بالأجسام المضادة له أهمية كبيرة لأن هناك فئة محددة من الأشخاص لا نستطيع إعطائهم اللقاح فهذا الدواء يمكن أن يعمل كحل مؤقت بدلًا من اللقاح مضيفة أن المانيا طلبت هذا الدواء نظرًا لانتشار السلالات الجديدة المتحورة فى الاتحاد الأوروبي ولأن هناك نقص فى جرع اللقاح المأمنة وخاصة لقاح فايزر.
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