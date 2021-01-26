ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر للطيران تسير 49 رحلة جوية اليوم.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:17 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم، الثلاثاء، 49 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 4526 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

 
وتنطلق 49 رحله جويه بمعدل 35 رحله دوليه إلى كل من بيروت، بغداد، ندجامينا، الرياض، تونس، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، روما، أثينا، فيينا، عمان، البحرين، جدة، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، أبوظبي، دبي، إربيل، و 9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4526  راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر للطيران تسير اليوم 43 رحلة دولية لنقل 3800 راكب

مصر للطيران تسير اليوم 41 رحلة جوية لنقل 4 آلاف راكب

لنقل 4300 راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 42 رحلة جوية منتظمة

على متن 125 رحلة.. مصر للطيران تنقل 14 ألف راكب في عطلة نهاية الأسبوع

لنقل 5201 راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 55 رحلة جوية

مصر للطيران تنقل اليوم قرابة 9 آلاف راكب على متن 70 رحلة جوية

ترشيحاتنا

أسوأ ضررا.. أمراض غريبة تصيب المتعافين من كورونا

رفض العرض التركي.. شوبير: عائق وحيد أمام انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

سبب نزول سورة الفتح وفضلها

تعرف على مواصفات وأسعار كيا سبورتاج موديل 2021

أول صور لـ سلالة كورونا الجديدة.. فيديو

بعد أسبوع على استهداف الحوثيين للرياض.. الأمم المتحدة تصدر بيانا عاجلا بشأن السعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرهما التريند.. 10 صور رومانسية لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

بعد ضبطه متلبسًا بالسرقة.. مراهق يعتدي على حراس أمن مركز تسوق في تشيلي

فيديو على تيك توك يساعد في إنقاذ سيدة من السرقة والاختطاف.. ما القصة؟