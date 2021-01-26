وزير الخارجية: نتعاون مع البرلمان لتحقيق المصلحة العليا للدولة

عبر سامح شكري وزير الخارجية عن سعادته لوجوده بالبرلمان، قائلا:" إنه يعد أعرق المجالس النيابية في التاريخ وأوجه التهنئة للنواب على ثقة الشعب".





وأضاف:" أرجو أن يعبر المجلس عن الشعب و اماله و طموحاته"، مشيدا بتمثيل المرأة و الشباب موجها تحية اعزاز و تقدير لشباب مصر و سيداتها .





و لفت وزير الخارجية الى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة و السلطات مع مراعاته مبدأ الفصل بين السلطات و مد جسور التعاون بين السلطتين مشيرا الى أهمية الدبلوماسية البرلمانية التي أضحي لها دورها في التعاون مع شعوب العالم بما يحقق المصلحة الوطنية .





وقال إن الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها في الوقت الذي تصاعدت فيه التحديات و أن هذا القي علي عاتقها مسئولية متضاعفة و اكثر جسامه و بما يتناسب مع متطلبات عالم اليوم مضيفا " تستخدم ادواتها لاعلاء مصلحة مصر و شعبها و ترسيخا لمكانة مصر الدولية" .





وأوضح وزير الخارجية ان الوزارة تعمل على دعم الدبلوماسية الشعبية من اجل المصلحة العامة المصرية مشيرا الي ان الدبلوماسية المصرية عريقة ومؤسسة الخارجية المصرية مؤسسة وطنية لرفعة مكانه مصر والدفاع عن مصالحها العليا وهناك مسئولية مضاعفة علي الدبلوماسية المصرية .



