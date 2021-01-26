لمتابعة أعمال التجديدات والصيانة.. القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد عددا من منشآت الجامعة.. صور



وأضاف القائم بأعمال رئيس الجامعة ان ادارة الجامعة لا تألوا جهدا فى ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.





من جانبها قالت الدكتورة إيمان عبد الحق عميدة الكلية إن الكلية تسعى لاعتماد 4 برامج وهم إعداد برنامج معلم اللغة العربية ، ومعلم اللغة الإنجليزية، ومعلم التاريخ، ومعلم الفلسفة،مشيرة الى أنه عقب انتهاء الزيارة سوف تقوم الكلية بناء على تقرير اللجنة بالتقدم للهيئة القومية للاعتماد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد البرامج.



وقال الجيزاوى إن كلية التربية تعد أول كلية بالجامعة تستعد للاعتماد البرامجي، مشيرا إلى أن زيارة المحاكاة تأتى فى اطار استعدادات الكلية للتقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك لاعتماد عدد من البرامج الأكاديمية بالكلية.