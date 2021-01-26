لمتابعة أعمال التجديدات والصيانة.. القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد عددا من منشآت الجامعة.. صور

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة رفع كفاءة وصيانة عددا من المنشآت رافقه خلال الجولة الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة ، والدكتور عبدالقادر عبدالكريم رئيس لجنة تنظيم الفراغات والأماكن بالجامعة ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ، والمهندسة منال فاروق مدير عام الإدارة الهندسية.
وشدد القائم بأعمال رئيس الجامعة على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة لأعمال الصيانة والتطوير طبقا للمواصفات المعتمدة.
ووجه " الجيزاوى " خلال الجولة بدراسة إمكانية توفير أماكن بديلة لعقد امتحانات معهد التمريض حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة التى تجرى بمبنى مجمع الخدمات.
وكان الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها قد استقبل زيارة فريق المحاكاة لكلية التربية استعدادا للتقدم للاعتماد البرامجي وذلك بحضور الدكتورة ايمان عبد الحق عميدة الكلية.
والتقى " الجيزاوى "، بأعضاء الفريق برئاسة الدكتور محمود عابد أبو الروس الأستاذ بكلية الطب البيطرى، والدكتور طاهر محمد الهادي أستاذ اللغويات التطبيقية بجامعة قناة السويس وعميد المعهد العالي للغات بالسادس من أكتوبر، والدكتورة إيمان أحمد هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية وأستاذ طرق تدريس اللغة العربية ، والدكتور نادر عبد الدايم أستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس.
وقال الجيزاوى إن كلية التربية تعد أول كلية بالجامعة تستعد للاعتماد البرامجي، مشيرا إلى أن زيارة المحاكاة تأتى فى اطار استعدادات الكلية للتقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك لاعتماد عدد من البرامج الأكاديمية بالكلية.
وأضاف القائم بأعمال رئيس الجامعة ان ادارة الجامعة لا تألوا جهدا فى ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأضاف القائم بأعمال رئيس الجامعة ان ادارة الجامعة لا تألوا جهدا فى ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
من جانبها قالت الدكتورة إيمان عبد الحق عميدة الكلية إن الكلية تسعى لاعتماد 4 برامج وهم إعداد برنامج معلم اللغة العربية ، ومعلم اللغة الإنجليزية، ومعلم التاريخ، ومعلم الفلسفة،مشيرة الى أنه عقب انتهاء الزيارة سوف تقوم الكلية بناء على تقرير اللجنة بالتقدم للهيئة القومية للاعتماد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد البرامج.