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أخبار العالم

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب إيران

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:35 م
زلزال بقوة 4.3 درجة
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب سيستان وبلوشستان بـ إيران
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سمر صالح
قالت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن زلزالا بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، مشيرة إلى أن ”مركز الزلزال وقع في مدينة "سر جنجل" في الإقليم.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في سيستان وبلوشستان، عباس علي أرجمندي، للوكالة إنه ”لم ترد أنباء عن وقوع أضرار من هذا الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات في الساعة الـ 12:29 من ظهر اليوم".

وتبعد مدينة "سر جنجل" مسافة 104 كم من مدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان ذات الأغلبية السنية.

وبحسب معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، وقع هذا الزلزال على خط طول: 59.82 ، وخط عرض: 29.25، وعمق الزلزال: 10 كم.

وإيران التي تقع على خطوط صدع رئيسة واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم، وكان أقوى زلزال تعرضت له إيران في إقليم كرمنشاة غرب البلاد، في الـ 12 من نوفمبر 2017، بقوة وصلت إلى 7.3 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصا.
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