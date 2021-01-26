ضبط 1112 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في صيدليات الغردقة

شنت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بـ البحر الأحمر، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، حملات مكبرة على الصيدليات والمحلات التجارية بمدينة الغردقة، بناء على تعليمات الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وبحسب بيان لإدارة الصيدلة، الثلاثاء، تمكنت الحملات التي قادها الدكتور محمود السباعي، مدير إدارة الصيدلة، من المرور على 117 صيدلية و 5 مستشفيات، بالإضافة إلى عدد من المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة، وتم تحريز 33 عبوة من أدوية المنشورات بالصيدليات.

كما تم تكليف لجنة من الدكتور أحمد رفعت، والدكتور حسين حمدى، مفتشي الصيدلة، بالتفتيش على الصيدليات والمحلات التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين بـ البحر الأحمر، تمكنت من ضبط 176 عبوة چل معقم لليد مختلفة الأنواع والأحجام مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، وضبط 750 قطعة من الكمامات مجهولة المصدر وبدون فواتير، وضبط 11 عبوة غسول يد مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون فواتير بأحد المحلات التجارية بمدينة الغردقة.

كما تمكنت اللجنة خلال حملتها على الأسواق من ضبط 175 عبوة مستحضرات مجهولة المصدر وبدون فواتير بأحد المحلات التجارية بمدينة الغردقة، ليصل إجمالي ما تم ضبطه الى (1112) عبوات ومستحضرات طبية مجهولة المصدر.



وتم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة للعرض على النيابة.