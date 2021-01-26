أمن القليوبية عن فيديو ترويع الفتيات بالكلاب: قديم ولا توجد بلاغات



وقال المصدر إنه لا توجد أي حالة تحرش بالمحافظة وأن الفيديو المتداول على صفحات فيس بوك قديم، لافتا إلى أن تصوير الفيديو يظهر أنه كان في منطقة الفيلات ضمن مركز شرطة بنها ولم تتلق المديرية أي بلاغات بشأن التضرر من هذه الواقعة في حينه.



وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد تداولوا فيديو لمجموعة من الشباب بمنطقة الفيلات داخل مدينة بنها بمحافظة القليوبية وهم يصطحبون كلابا ويرهبون عدد من الفتيات أثناء مرورهن بالشارع.





وظهر في الفيديو مجموعة من الشباب وهم يضحكون بينما يطلقون الكلاب على الفتيات أثناء مرورهن بالشارع وسط حالة من الذعر والخوف من الفتيات اللاتي سارعن بالهروب وأخريات تعرضن لحالة إغماء من شدة الخوف.





