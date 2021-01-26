جهود أمنية لكشف غموض حادث العثور على جثة شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة شاب داخل جوال بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة عقب العثور عليه بعد اختفائه.

وكان فرق الإنقاذ النهرى قد عثرت على جثة الشاب محمد مجدى ابن مدينة شبرا الخيمة، وذلك بعد اختفاءه 45 يوما داخل جوال، خلال بحثهم عن جثمان الشاب الذي غرق خلال انقلاب سيارة لنقل منقولات الزوجية عفش عريس بالشرقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في شبرا الخيمة صورا للشاب وصورا بنفس الملابس التي اختفى بها منذ هذه الفترة وحتى تم العثور على جثته بمياه ترعة الإسماعيلية خلال البحث عن غريق في حادث انقلاب سيارة نقل منقولات زوجية بترعة الإسماعيلية بالشرقية.



وكان أصدقاء الشاب المتوفى قد حرروا محضرا بقسم ثاني شبرا الخيمة بتغيبه حتى تم العثور على جثمانه داخل جوال بترعة الإسماعيلية أثناء البحث عن جثة العريس الذي غرق مؤكدين أن الصدفة جعلت العريس يسقط بالسيارة في ذات المكان الذي عثر على جثة الشاب المتوفى



ونجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بمحل لبيع كماليات السيارات بشارع الوحدة العربية بحي غرب شبرا الخيمة وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وجرت السيطرة على الحريق الذي أتى بجميع محتويات المحل ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمحل ملك تامر س 40 عام بشارع الوحدة العربية بحي غرب بشبرا الخيمة.