ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمخدرات بالخانكة

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:51 ص
تشكيل عصابى تخصص
تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمخدرات
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة الخانكة بحبس تشكيل عصابى يضم عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في الهيروين والبانجو بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة.



وانهالت البلاغات أمام اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار فى المواد المخدرة على المتعاطين بمركز ومدينة الخانكة فكلف اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بسرعة القبض على الجناة وتحديد هويتهم. 

وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والذي تمكن من مداهمة أوكار المتهمين والقبض عليهم وهم ، "أ ر أ" 24 سنة عاطل وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 650 جراما، ومبلغ مالي 120 جنيها وهاتف محمول.

كما تم القبض أيضا على "س. أ. ر" 35 عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 350  جراما ومبلغ مالي 300 جنيه، وهاتف محمول واحيل المتهمان للنيابة فامرت النيابة بحبسهم وتولت التحقيق
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

المشدد 15 عاما لـ 3 عاطلين قتلوا عامل لحام فى قليوب

حبس عاطلين للاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

شادو وهيروين.. ضبط 10 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة فى حملة بالقليوبية

ضبط 4200 كليو سكر مجهول المصدر داخل مصنع بالقليوبية

ترشيحاتنا

أذكار الصباح و20 دعاء للرزق والفرج.. بها يخلو يومك من المصائب وتتحقق المستحيلات

احتفالية عيد الشرطة.. السيسي يضع إكليلا من الزهور تكريما لروح الشهداء.. فيديو

البطاطس تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 25-1-2021

ليس خائنا.. وكيل كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

فضل التسبيح بعد صلاة الفجر.. إذا اشتقت لزيارة الكعبة ردده الآن

موعد مباراة منتخب مصر والدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت

عمره 98 مليون سنة.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ| صور