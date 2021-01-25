حبس تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمخدرات بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة بحبس تشكيل عصابى يضم عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في الهيروين والبانجو بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة.













وانهالت البلاغات أمام اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار فى المواد المخدرة على المتعاطين بمركز ومدينة الخانكة فكلف اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بسرعة القبض على الجناة وتحديد هويتهم.





وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والذي تمكن من مداهمة أوكار المتهمين والقبض عليهم وهم ، "أ ر أ" 24 سنة عاطل وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 650 جراما، ومبلغ مالي 120 جنيها وهاتف محمول.





كما تم القبض أيضا على "س. أ. ر" 35 عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 350 جراما ومبلغ مالي 300 جنيه، وهاتف محمول واحيل المتهمان للنيابة فامرت النيابة بحبسهم وتولت التحقيق