حبس 4 عاطلين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقليوب

أمرت نيابة قليوب بحبس 4 عاطلين بقليوب بمحافظة القليوبية 4 أيّام علي ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار فى الحشيش والهيروين والشادو وبحوزتهم كيلو و650 جرام ، كما امرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.



وكان اللواء فخر الدين الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من اللواء حاتم الحداد رئيس مباحث القليوبية يفيد بتمكن المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب بالقبض على " س ه م " 43 عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 450 جرام ، ومبلغ مالي 80 جنيه وهاتف محمول ، و " م ا م " 21 عام عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 350 جرام ومبلغ مالى 60 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة.



كما تم القبض على " ه م ا " 22 عام عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 350 جرام ومبلغ 235 جنيه وهاتف محمول ، و " ع م س" 22 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 500 جرام ومبلغ مالي 165 جنيه وهاتف محمول.



وكانت سيدتان قد اصيب بإصابات بالجسد إثر نشوب حريق بشقة بعقار بأرض نوبار بحي غرب بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق هائل بشقة بعقار مكون من 4 طوابق بمنطقة أرض نوبار بحي غرب بشبرا الخيمة.



انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء وأسفر الحريق عن إصابة كل من سارة زغلول 33 عاما وروان سعيد 18 عاما وتم نقلهما لمستشفى ناصر العام.

كما تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



و اعترف المتهمون خلال التحقيقات التى أجريت معهم بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية حصيلة البيع فى المخدرات.