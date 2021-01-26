كل ما تريد معرفته عن حافز جودة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية

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حقيقة إلغاء صرف حافز جودة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية

أكدت وزارة المالية أنه لا صحة على الاطلاق لـ إلغاء صرف حافز جودة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، مؤكدة على استمرار صرف حافز جودة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، الصادر لجميع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وكذلك أعضاء هيئات البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية من العاملين والمتفرغين.

وأوضحت أن صرف حافز جودة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، يعتبر حقًا قانونيًا ولا يمكن المساس به، مُحذرةً من الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة التي تزعم إلغاءه على السوشيال ميديا.

‎زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية 2021

وقال وزير المالية دكتور محمد معيط بالبيان التمهيدي لموازنة العام المالي ، انه سيتم زيادة مخصصات التعليم بقيمة 46.9 مليار جنيه لتصل إلى 363.6 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ 7.5 مليار لتصل إلى 60.4 مليار جنيه.

وكانت وزارة المالية ، قد أعلنت عن رفع مخصصات التعليم والبحث العلمي بموازنة العام المالي 2020/2021 بقيمة إجمالية 54.4 مليار جنيه، فيما وصفته بزيادة غير مسبوقة لأهم قطاعات الإنفاق العام.

وأكدت وزارة المالية أنه سيتم تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ليصبح إجمالى ما خصص لهذا الغرض وبعض المزايا الأخرى المرتبطة بأداء الأعمال 1.6 مليار جنيه حتى موازنة العام الحالى

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‎هل هناك أي زيادة في بدل الجودة لأعضاء هيئة التدريس 2021

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي قد أكد ان الموازنة العامة للتعليم العالي بلغت 65 مليار جنيه بدلا من 35.5 مليار في 2018، لافتا إلى أن عدد الجامعات وصل إلى 27 جامعة بعدما كانت 24 جامعة، مشيرًا إلي أن عدد الكليات وصلت إلى 460 كلية بعدما كانت 449 في 2018، مشيرا إلى أن الكليات الحاصلة على الاعتماد وصلت إلى 168 بعدما كانت 98 .

وفيما يتعلق بالبرامج الجديدة ، قال وزير التعليم العالي : وصلت إلى 188 بعدما كانت 171 في 2018، فيما وصلت المستشفيات الجامعية إلى 115 مستشفى بعدما كانت 106 مستشفى فقط.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وصول الجامعات الأهلية والخاصة إلى 36 جامعة، بعدما كانت 26 فقط، ووصل عدد الكليات بها إلى 260 كلية بعدما كانت 162، فضلا عن الوصول إلى وجود 3 جامعات تكنولوجية.

وبشأن المعاهد الخاصة، أكد وزير التعليم العالي، أنها وصلت إلى 172 معهدا بعدما كانت 160 فقط في 2018، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء أيضا من 3 جامعات أهلية دولية جديدة، وستصبح 4 جامعات في 2021/20202، ولفت الوزير إلى أنه تم أيضا زيادة فروع الجامعات الدولية في مصر إلى 4 جامعات.

وبشأن عدد طلاب الجامعات، أشار الوزير إلى أنه وصل إلى 3 ملايين طالب، مقارنة بـ 2.6 مليون طالب في 2018، ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 26 ألف مقارنة بـ22 ألف في 2018، ووصل عدد المبعوثين للخارج إلى 1150 مقارنة بـ600 في 2018، بينما وصل عدد الطلاب الوافدين إلى 82 ألف طالب وافد.

وبشأن الأبحاث أكد الوزير أنها وصلت إلى 32 ألف بحث منشورين في المجلات والدوريات العلمية، معلنا الانتهاء من 15 مشروعا قوميا بتكلفة 49 مليار جنيه.

وأعلن خالد عبد الغفار، أنه جار العمل على الانتهاء من 35 مشروعا قوميا من 15 جامعة أهلية و6 جامعات تكنولوجية ومستشفيات جامعية باستثمارات 56 مليار.

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه بالنسبة للجامعات الحكومية وصلت المشروعات إلى 408 مشروعا، تم الانتهاء من 100 منها، فضلا عن الاستثمارات غير المباشرة.

كما أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة نجحت خلال الفترة من 2018 إلى 2020 فى وضع الجامعات المصرية بتصنيف متقدم مع الجامعات الدولية، مما يعزز من دور الجامعات المصرية عالميا.

وأوضح أنه فى عام 2020، بلغ عدد الجامعات المصرية فى تصنيف شنغهاى خمس جامعات، حيث حازت جامعة القاهرة الترتيب (401 -500)، ثم 4 جامعات هى الإسكندرية وعين شمس والمنصورة والزقازيق فى المرتبة ما بين 500 إلى الجامعة الألف، أى أن الجامعات المصرية المذكورة كانت ضمن قائمة تضم أفضل 3% بجامعات العالم.

وأشار إلى أنه تم إدراج سبع عشرة جامعة مصرية فى تصنيف شنغهاى بالتخصصات ضمن أعلى 500 جامعة فى 17 تخصصًا من إجمالى 54 تخصصًا عبر المجالات التخصصية فى علوم الحياة والعلوم الطبيعية والهندسية والطبية والاجتماعية.

ولفت إلى أنه تم إدراج عدد من الجامعات المصرية فى تصنيف "US News" الأمريكى، وتصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية وإدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية، وبذلك تكون هناك زيادة فى عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن أعوام 2019 والذى تضمن 20 جامعة، وتصنيف 2018 الذي شمل 17 جامعة، وتصنيف 2017 والذي تضمن 15 جامعة.

ونوه إلى أنه تم إدراج مؤسسات تعليمية مصرية في تصنيف الجامعات الأسباني "Ranking Web of Universities" لعام 2020.

وفى مجال الأنشطة الطلابية، أكد عبد الغفار أنه تم إجراء الانتخابات الطلابية على أساس اللائحة الجديدة الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وأنشطة لتنمية الوعي السياسي (محاكاة جامعة الدول العربية و محاكاة الأمم المتحدة ومحاكاة البرلمان الأوروبي)، بالإضافة إلى تنظيم دوري الجامعات.

كما شهد عام 2020 فوز مصر بتنظيم بطولتي العالم للإسكواش 2022 وكرة اليد للجامعات 2024، فضلا عن تنفيذ خريطة للأنشطة الطلابية في العام 2019 / 2020 وتمتد للعام الحالي، هي الأكبر في تاريخ الوزارة والجامعات بمشاركة.

وأشار إلى أن عدد الطلاب في عام 2020 بلغ 3 ملايين طالب، مقارنة 6. 2 مليون 2018، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الوافدين بلغ 82 ألف طالب.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، التحية للأطقم الطبية، لدورهم الحيوى خلال مواجهة الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلًا: من هذا المنبر حيث مجلس النواب الموقر أتوجه بالتحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض وكافة العاملين بالمستشفيات لدورهم البطولى للتصدى لفيروس كورونا.

وقال: "نحسب من راح ضحية هذا الوباء منهم شهداء، ومنهم من أصيب بالمرض وعاد لميدان المعركة من جديد ليساهم فى تخفيف الآلام ويعطي الأمل للمصابين".

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين الذين عملوا في ظروف استثنائية صعبة لاستكمال العام الدراسى، قائلًا : نتذكر أيضا من فقدناه منهم وهو يؤدي دوره الوطني.

وأشار وزير التعليم العالى إلى ما تقوم به وزارته من تطوير للمناهج الدراسية بما يحقق متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وصياغة استراتيجية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات من خلال جامعات حديثة وجامعة تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، و8 كليات للذكاء الاصطناعي لمواكبة ما يتطلبه سوق العمل.

ولفت خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى استحداث برامج للتعليم التكنولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة والجامعات التكنولوجية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومواكبة أساليب التدريب الحديث وتحقيق التميز.

وكشف الوزير عن دور المستشفيات الجامعية في مواجهة فيروس كورونا وكشف بالأرقام الاستعدادات من خلال الاسرة وأجهزة التنفس الصناعى وغرف العناية المركزة، لافتا إلى أنه مع زيادة الأزمة تم الاستعانة بـ4000 غرفة عناية مركزة وتوفير ما يقرب من 3000 سرير.

كما وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين الذين عملوا في ظروف استثنائية صعبة لاستكمال العام الدراسة، قائلًا: نتذكر أيضا من فقدناه منهم وهو يؤدي دوره الوطني.

وفي سياق متصل، أشار وزير التعليم العالي إلي ما تقوم به وزارته من تطوير المناهج الدراسية للمنافسة بما يتحقق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي و صياغة استراتيجية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات من خلال جامعات حديثة وجامعة تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة و8 كليات للذكاء الاصطناعي لمواكبة ما يتطلبه سوق العمل.

كما قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى: "أخذنا قرارات داخل المجلس الأعلى للجامعات، بإعادة تقييم الدول التى يدرس فيها الطلاب بالخارج، ووضعنا قائمة بالجامعات المعتمدة بهذه الدول التى رصدنا توجه كثير من الطلاب بمجاميع ضعيفة لها وتم الانتهاء والإعلان عن هذه المعايير"، مضيفا: "لكن لا يمكن تطبيق تلك المعايير بأثر رجعى".