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أخبار العالم

وفد رسمي سوداني يزور إسرائيل قريبًا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:38 م
إسرائيل والسودان
إسرائيل والسودان
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سمر صالح
قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية حسن كعيبة لموقع "السوداني" السوداني اليوم الثلاثاء، إنّ الوفد الإسرائيلي الرسمي الذي زار الخرطوم، برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين، بحث المضي قدمًا في اتفاق التطبيع بين الدولتين.

وأوضح كعيبة لـ(السوداني) أنّ الوفد التقى بقادة السودان، من بينهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين، وبحث معهم قضايا سياسية وأمنية، وكذلك التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية وتحلية المياه والصحة والطيران.

وتابع "المسؤولون السودانيون استعرضوا أمام البعثة الإسرائيلية تقدم الإجراءات في السودان لإلغاء قانون المقاطعة ضد إسرائيل".

مشيرًا إلى أن الوزير كوهين شَكَرَ، عبد الفتاح البرهان، على حفاوة استقبال البعثة الإسرائيلية، ودعاه لزيارة إسرائيل، واتُفق على أن يزور وفد سوداني رسمي إسرائيل قريبًا.
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