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محافظات

استشهد خلال حملة أمنية.. محافظ قنا يكرم أسرة شهيد الشرطة بنقادة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:49 م
صدى البلد
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يوسف رجب

كرّم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم أسرة الشهيد البطل أمين شرطة سيد حندقها السيد، والذي استشهد أثناء حملة أمنية مكبرة لضبط عدد من الخارجين على القانون بقرية أسمنت التابعة لمدينة نقادة.


وأكد محافظ قنا، لوالد الشهيد وجميع الحاضرين من أفراد أسرته أن الشهيد البطل قدم أغلى ما يملك من أجل هذا الوطن، لافتًا إلى أن مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وحكومة تقدّر تضحيات أبنائها المخلصين ولا تنسى ما قدموه من بطولات وتضحيات في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين.


ودعا محافظ قنا، المولى عز وجل بأن يتغمد الله كل شهدائنا الأبرار بواسع رحمته وأن يمن على أسرهم بنعمة الصبر والسلوان.


وأضاف محافظ قنا، أن مصر تقف دائما بجوار أسر الشهداء وتقدم لهم الرعاية كواجب وطني، منوهًا بأن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتكريم ورعاية أسر الشهداء والمصابين.


وكان الشهيد سيد حندقها السيد، أمين شرطة بإدارة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة نقادة، استشهد خلال مشاركته في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون.


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