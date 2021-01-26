راكتا تقلص خسائرها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

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علياء فوزى



وقالت الشركة، اليوم،إنها سجلت صافي خسائر بلغ 46.09 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 50.63 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



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وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 495 ألف جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 20.77 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وأشارت الشركة، إلى أنها علقت النشاط الإنتاجي من 25 سبتمبر 2019 لوقف نزيف الخسائر والاقتصار على النشاط البيعي من المخزون التام.



وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 16.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 27.8 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 248 ألف جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 18.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



أظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا،التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن النصف الأول من العام المالي الجاري، تراجع خسائر الشركة بنسبة 9 %.وقالت الشركة، اليوم،إنها سجلت صافي خسائر بلغ 46.09 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 50.63 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.أقرأ ايضا.. عيار 21 بـ 814 جنيها.. استقرار سعر الذهب بمنتصف تعاملات الأسبوع وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 495 ألف جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 20.77 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وأشارت الشركة، إلى أنها علقت النشاط الإنتاجي من 25 سبتمبر 2019 لوقف نزيف الخسائر والاقتصار على النشاط البيعي من المخزون التام.وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 16.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 27.8 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 248 ألف جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 18.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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