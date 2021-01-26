ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

راكتا تقلص خسائرها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:21 م
تراجع خسائر راكتا
تراجع خسائر راكتا
Advertisements
علياء فوزى
أظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا،التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن النصف الأول من العام المالي الجاري، تراجع خسائر الشركة بنسبة 9 %.

وقالت الشركة، اليوم،إنها سجلت صافي خسائر بلغ 46.09 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 50.63 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أقرأ ايضا.. عيار 21 بـ 814 جنيها.. استقرار سعر الذهب بمنتصف تعاملات الأسبوع


وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 495 ألف جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 20.77 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشارت الشركة، إلى أنها علقت النشاط الإنتاجي من 25 سبتمبر 2019 لوقف نزيف الخسائر والاقتصار على النشاط البيعي من المخزون التام.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 16.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 27.8 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 248 ألف جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 18.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإسكندرية للأدوية تربح 54 مليون جنيه في 4 أشهر

4 شركات أدوية تابعة لقطاع الأعمال تسجل 167 مليون جنيه أرباحا

ارتفاع أرباح ممفيس للأدوية بنسبة 550% خلال 5 أشهر

44 مليون جنيه أرباح النيل للأدوية خلال 5 شهور

111 مليون جنيه انخفاضا فى أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات خلال 6 أشهر

19 مليون جنيه أرباح ممفيس للأدوية خلال 6 أشهر

ترشيحاتنا

اتجاه فى بيراميدز لمنح رمضان صبحي شارة القيادة أمام الأهلي

نخلتين وجمل..برلماني يسيء لدولة عربية تحت القبة والبرلمان يحذف كلماته من المضبطة

بعد حصوله على لقاح كورونا..جمعية المؤلفين تكشف لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية للفنان حسن دنيا

رفض العرض التركي.. شوبير: عائق وحيد أمام انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

الكهرباء تعلن آليات وإجراءات التقدم لتركيب العدادت الكودية بالتقسيط.. فيديو

باتشيكو يطالب لاعبى الزمالك بالفوز على المقاصة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور

سعر ومواصفات أكثر سيارات الـSUV مبيعا في مصر .. صور

ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب