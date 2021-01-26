3 رحلات أسبوعيا.. أير كندا تبدأ حجز التذاكر بين مونتريال والقاهرة

أطلقت أير كندا رحلاتها الموسمية بين مونتريال والقاهرة ما بين شهري يونيو وأكتوبر، بواقع 3 رحلات أسبوعيا، وفقا لمجلة "أيروايز".



وتستغرق الرحلة بين مونتريال والقاهرة 10 ساعات و5 دقائق والعودة 11 ساعة، ويتاح حجز تذاكر الرحلات الجديدة على موقع أير كندا.

وأعلنت شركة طيران كندا أنها ستنظم رحلة موسمية من مونتريال إلى القاهرة ابتداء من يونيو المقبل.











وجاء في بيان صادر عن شركة طيران كندا ردا على استفسار من MEDIAinTORONTO: "يمكننا أن نؤكد أن الخطوط الجوية الكندية ستنظم رحلة موسمية بين مونتريال والقاهرة ابتداء من 17 يونيو، بثلاث رحلات أسبوعيا على متن طائرة بوينج 787 دريملاينر".









الرحلات الموسمية ستخدم الجالية المصرية في مونتريال، الذين يضطرون للسفر إلى تورنتو للقيام برحلة مباشرة إلى القاهرة، كما أن الجالية العربية الكندية في مونتريال هي أكبر تجمع سكاني للعرب الكنديين في مدينة كندية، حيث تمثل 33٪ من إجمالي السكان العرب الكنديين المقيمين في كندا.







