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محافظات

محافظ بني سويف: تطعيم أول عنصر طبي بلقاح كورونا بمستشفيات العزل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:44 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا  بمستشفيات العزل بالمحافظة ، حيث تم تطعيم  أول عنصر من الطاقم الطبي بمستشفى التأمين الصحي " مدير المستشفى الدكتور محمد يحي  " .

وذلك في حضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، والدكتور حسن سليمان مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة ، وعدد من المختصين من الطب الوقائي. 

وأشار محافظ بني سويف إلى  حرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وفى إطار الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وخصوصا الأطقم الطبية الذين هم  الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء ، مؤكدا على أن تلك الخطوة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات الفيروس ، وخطوة هامة لتجسيد نجاح الدولة المصرية في التعامل وإدارة الأزمة ، خاصة وأن  مصر هي أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا  ، وذلك  يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة .

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من جانب اخر صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن المحافظة سوف تشهد نقلة خدمية كبيرة ضمن المشروع القومي لتنمية ريف مصر ، والذي وجه به الرئيس  عبد الفتاح السيسي  ، حيث تم خلال المرحلة الأولى اختيار 65 قرية  والتي سيتم استكمال الخدمات بها في مختلف القطاعات خاصة الصرف الصحي والطرق والتعليم والصحة. 

وأشار المحافظ إلى خطوات هامة وعملية في هذا المجال ، حيث تم تشكيل مجموعات عمل وفرق ميدانية تضم شبابًا من البرنامج الرئاسي ووحدة الرصد الميداني  وشباب تأهيل وتمكين  وممثليين من شباب القرى التي سيتم تنفيذها المشروعات بها ، للرصد الدقيق والحوار المجتمعي  مع أهالي القرى المعنية ، بجانب أنه تم تشكيل لجان مختصة بتنفيذ المبادرة  تضم كافة الجهات المعنية والجهات المعاونة. 


محافظ بني سويف: تطعيم أول عنصر طبي بلقاح كورونا بمستشفيات العزل
محافظ بني سويف: تطعيم أول عنصر طبي بلقاح كورونا بمستشفيات العزل
محافظ بني سويف: تطعيم أول عنصر طبي بلقاح كورونا بمستشفيات العزل
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