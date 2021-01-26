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تعليم

عميدة فنون تطبيقية حلوان: تدريب الطلاب ينمي الصناعة المحلية ويواكب سوق العمل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بالتعاون مع قسم تصميم الأثاث والإنشاءات المعدنية دورة دراسات حرة حول  تصميم الأثاث الطبي بنظام  ألاون لاين ، حرصا على سلامة الطلاب و العاملين من خطر انتشار فيروس كورونا . 

وصرحت  الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان  أن الكلية  تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب الذي يساهم في مواكبة سوق العمل واكساب الخبرات وتنمية المهارات بشكل كبير، بجانب المساهمة في رفع مستوى الصناعة المحلية. 

و تتضمن الدورة  دراسة أنواع الأثاث الطبي ومستوياتها والخصائص الوظيفية لكل نوع ومكوناته، بجانب تقديم دراسة ارجونومية الأثاث الطبي ( الانثربومترية، المدى الحركي، السيكولوجية، الوبائية ،البيئية)  . 

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بالإضافة إلى عرض كيفية التصميم من خلال اتباع اسلوب 4W&H، و كذلك عرض دراسة تطبيقية على إحدى نماذج الأثاث الطبي ،و  مدة الدورة ٤٠ ساعة تدريبية ، و  يحاضر بها  الدكتور وائل جليل، و الدكتور وليد إبراهيم. 

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وتقام الدورة  تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف  الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية ، و الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 
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