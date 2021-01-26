تربية حلوان تجيب.. كيف تزيد مناعة طفلك للوقاية من كورونا؟

ينظم مركز تربية طفل ما قبل المدرسة بكلية التربية جامعة حلوان ندوة مجانية بعنوان " زيادة مناعة الطفل للوقاية من الكورونا" ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية ، والدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. الندوة من تقديم الأستاذة الدكتورة فادية يوسف استاذ صحة الطفل بقسم رياض الأطفال بالكلية.









وأوضحت الدكتورة منى أبو هشيمه أن الندوة تتضمن مناقشة معنى المناعة وأنواعها ومقاومة الأمراض المعدية، وأسباب ضعف المناعة، بجانب الحديث عن تقوية وزيادة كفاءة الجهاز المناعي، وطرق تقوية مناعة الأطفال لمقاومة الفيروسات من خلال الحفاظ على النظام الغذائي المتوازن، و ممارسة الرياضة بانتظام ، والتعرض إلى أشعة الشمس، بجانب عدم تخطي التطعيمات ، والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى النوم الجيد، وتجنب المضادات الحيوي، وإبعاد الأطفال عن التوتر والضغوط النفسية.



