استخدامات غير متوقعة لبودرة الاطفال

تعد بودرة الاطفال من الاشياء الاساسية الموجودة فى كل منزل به صغار تقريبا حيث تساعد على تهدئة الجلد الملتهب والتسلخات .. ولكن هل تعلم أن هذا المنتج البسيط يمكن أن يساعدك فى القيام بالعديد من الاشياء الاخرى .





قدم لكم موقع « برايت سايد» عدة استخدامات مبتكرة لبودرة للأطفال أو نشا الذرة.





1. أضيفي كثافة إلى رموشك

بعد وضع الطبقة الأولى من الماسكارا ، ضعي القليل من البودرة على الرموش باستخدام عود أو فرشاة، اختتم بطبقة أخرى من الماسكارا، هذه الحيلة ستجعل رموشك تبدو طويلة وكثيفة للغاية.





2. فك القلائد بسهولة

رشي القليل من مسحوق نشا الذرة على المناطق المعقدة من العقد ، وافركي العقد برفق بين أصابعك وإبهامك لفكها.





3. استخدمه كشامبو جاف

استخدم هذه الحيلة عندما يكون شعرك دهنيًا ودهنيًا وليس لديك وقت للاستحمام. رشي القليل من بودرة الأطفال على شعرك ، ودلكيها برفق على الجذور وفروة الرأس ، ثم مشطيها حتى تختفي البودرة، مع هذا البديل يمكنك تجنب غسل شعرك كل يوم ، والحفاظ على صحته.





4. إزالة بقع الزيت من على ملابسك

للتخلص من هذه البقع العنيدة ، ضعي القليل من المسحوق على جانبي قطعة القماش الملطخة ، ثم ربت على الشحوم واتركيه لمدة ساعة للسماح للتلك بامتصاص الزيت، أخيرًا ، اغسل الثوب واتركه يجف في الظل.





5. أزل الرمل من قدميك وحذائك

طريقة سهلة للحفاظ على الرمل اللزج المبلل بعيدًا، فقط قم برش مسحوق نشا الذرة على المناطق التي التصقت بها الرمال، بودرة الأطفال تزيل الرطوبة من بشرتك وستتساقط الرمال على الفور، يعمل مع الأحذية: ضع القليل من مسحوق نشا الذرة ورج حذائك لإزالة كل الرمال، الآن بعد أن عرفت خدعة الشاطئ هذه ، لا داعي للقلق بشأن الفوضى الرملية في سيارتك بعد الآن.





6. تجديد الملاءات الخاصة بك

هذه الحيلة مثالية لليالي الحارة، رشي القليل من بودرة الأطفال بين الملاءات للحصول على نعومة ورائحة مهدئة تساعد على النوم.





7. اجعل ملابسك الجلدية تبدو جديدة مرة أخرى

كل ما عليك فعله لجعل ملابسك الجلدية تبدو جذابة وممتعة هو وضع القليل من المسحوق على الملابس وفركها بقطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة.





8. تجميل معطف حيوانك الأليف

يمكنك استخدام نشا الذرة كشامبو جاف للعناية بفراء حيوانك الأليف بين الغسلات، رش مسحوق نشا الذرة مباشرة على فرو كلبك ، وقم بتدليكه برفق على الجلد، من المهم الابتعاد عن منطقة العين والأنف.





9. تعزيز جلسة الصبح

ضعي القليل من بودرة الأطفال على المنطقة قبل وضع الشمع، سوف يمنع الشمع من الالتصاق بشدة بالجلد ، مما يجعل عملية إزالة الشعر بالشمع أقل إيلامًا ويترك بشرتك ناعمة وأقل تهيجًا.





10. تحييد رائحة بول الحيوانات الأليفة