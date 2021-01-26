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أخبار العالم

تحول لافت في موقف بايدن وإدارته حيال محاكمة ترامب التاريخية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:04 م
جو بايدن ودونالد
جو بايدن ودونالد ترامب
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محمد عثمان
في تحول لافت لموقف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وإدارته حول محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أكدت نائبة المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، أن محاكمة ترامب أصبحت واجبًا دستوريًا على مجلس الشيوخ.

وقالت بيير في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أوضحت فيها تعليقات الرئيس بايدن، لـ مراسلة الشبكة لدى البيت الأبيض، كايتلان كولينز، إن محاكمة العزل يجب أن تحدث، لأنها أصبحت واجبًا دستوريًا على مجلس الشيوخ.

وأضافت: "النواب يجب عليهم أن ينفذوا واجبهم الدستورية وأن يتمسكوا بالدستور، ولكن يجب عليهم أن يقوموا بواجبهم تجاه الشعب الأمريكي أيضًا ومنحهم الراحة".

وكان بايدن أعلن أمس صراحة، أن محاكمة ترامب يجب أن تتم، معترفًا في الوقت ذاته بالتأثير السلبي الذي يمكن أن يحدث نتيجة ذلك.

وكان بايدن قبل توليه السلطة أعلن أكثر من مرة أنه لن يتدخل في محاكمة ترامب، قائلًا إن الأمر يعود إلى مجلس الشيوخ، وجاء ذلك على لسانه ولسان مساعديه أكثر من مرة.

في الوقت ذاته، كشفت "سي.إن.إن" عن قيام ترامب بجمع فريق قانوني كامل لمتابعة ملف مساءلته أمام الكونجرس، مشيرة إلى أن بايدن يتوقع عدم الحصول على الأصوات الكافية لإدانة ترامب خلال محاكمته بمجلس الشيوخ.
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