ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لحظات عشوائية .. ريهام أيمن في أحدث إطلالة برفقة أولادها| شاهد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:43 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة ريهام أيمن، عدة  صور لها ولأولادها عبر  حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت ريهام أيمن على الصور، قائلة: " لحظات عشوائية من اليوم ". 


وكانت أحدث مشاركات ريهام أيمن الفنية، بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس. 

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.  

ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وانتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة".  

وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ريهام أيمن تتألق فى إطلالة كاجوال من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

إطلالة جذابة.. ريهام أيمن تشارك متابعيها بصور جديدة | شاهد

ملكة الرقة.. ريهام أيمن تشارك جمهورها بصور جديدة

بالبيجامة.. شاهد ريهام أيمن في أحدث ظهور

شاهد.. ريهام أيمن تشارك جمهورها بـ عدة صور لها

مع ابنها.. ريهام أيمن تشارك متابعيها اليوم الأول من التعليم عبر الإنترنت

ترشيحاتنا

هل تقبل صلاة من يحبس الغازات والبول ؟.. الإفتاء تجيب

برلمانية: شركات القطاع الخاص تتلاعب بقانون التأمينات لحرمان العمال من المعاش

عمره 38 عاما.. تشاتشيتش: مندهش من تعاقد بيراميدز مع شريف إكرامي

بيان أمريكي عاجل يكشف توجهات إدارة بايدن نحو القضية الفلسطينية

أبو جريشة: محمد محمود لاعب الأهلي يرحب بالانتقال إلى الإسماعيلي

حادث مروع.. تشييع جثمان طبيبة ووالديها وطفلها في الدقهلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تختبر اكسبديشن 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية .. صور

7 أطعمة ضرورية لتنظيف الشرايين ومنع النوبات القلبية

احذري الإكريليك.. أبرز 6 نصائح للعناية بأظافرك