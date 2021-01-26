غدا .. قطع المياه 12 ساعة بعدة مناطق في كفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن مناطق (قريه الحاج على والرصيف والحصفه وفرج الشامى والمثلث والرغامه وتوابعها)، وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٧/١/٢٠٢١ من الساعة ٨ صباحا وحتى الساعة ٨ مساء من نفس اليوم.





وأرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال الصيانة وتركيب وتغيير محابس بمحطه مياه الحاج على التابعة لمنطقة الرياض.





وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



