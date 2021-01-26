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أخبار العالم

أول دولة أوروبية تسجل 100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:06 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أظهرت الإحصائيات الرسمية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تجاوز عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد عتبة المائة ألف حالة وفاة.

وسجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، 1631 حالة وفاة و20,089 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتعتبر بريطانيا خامس دولة على مستوى العالم من حيث أعداد الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن في وقت سابق، أن المؤشرات الأولية لتحليل خطر الإصابة بسلالة كورونا الجديدة المكتشفة مؤخرًا في بريطانيا، تشير إلى أن السلالة الجديدة أكثر فتكًا من نظيرتها العادية، ما تسبب في ارتفاع ملحوظ في أعداد الوفيات في بريطانيا.
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