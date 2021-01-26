قالوا لـ صدى البلد.. محمد مهران يرد على انتقاد لؤلؤ.. ومحمد نجاتي يستعد لتجربة الغناء

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
محمد مهران
رد محمد مهران، كاتب سيناريو مسلسل لؤلؤ على الانتقادات التي وجهت لمشهد حفلة "لؤلؤ" التي تجسدها مى عمر، ووصف البعض لها بالمبالغ فيها.
وقال في تصريحات ل"صدى البلد"، ان ماحدث وارد في الدراما، لافتا الي ان العمل ليس مبنيا على احداث حقيقية، و هناك مساحة للخيال.
مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.
فوزي إبراهيم
كشفت الشاعر فوزي ابراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين عن تطورات الحالة الصحية للفنان حسن دنيا والذى يمكث حاليا في مستشفى الهرم بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
كشفت الشاعر فوزي ابراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين عن تطورات الحالة الصحية للفنان حسن دنيا والذى يمكث حاليا في مستشفى الهرم بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال فوزى في تصريح خاص لصدى البلد " بعد حصول الفنان حسن دنيا على لقاح كورونا المستجد تحسنت حالته الصحية كثير وخرج من العناية المركزة وننتظر الإجراءات القادمة".
وأضاف فوزى : لم يحسم الأطباء المعالجين له حتى الآن موعد خروجه من مستشفى الهرم أو حصوله على الجرعة الثانية من اللقاح الخاص بكورونا ولكن هناك تحسن ملحوظ وكبير للحالة.
كان فوزي إبراهيم كشف عن تفاصيل الحالة الصحية للشاعر حسن دنيا بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلاله حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب الشاعر فوزي إبراهيم: "تم نقل الفنان حسن دنيا من مستشفي زايد العام لعزل مستشفي الهرم، أشكر التضافر الرائع بين الجمعية والنقابة والزميل أيمن بهجت، دعواتكم بالشفا.
حسن دنيا لحن العديد من الأغاني لكبار النجوم منهم محمد منير وعمرو دياب ، ومحمد فؤاد"، وحميد الشاعري ، وحكيم، ومن اشهر الأغاني "ربك لما يريد"،"متفكرنيش"، "أودعك"، وأتخدعنا للفنان حسن الأسمر.
محمد نجاتي
محمد نجاتي
حل الفنان محمد نجاتي ، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري،وتم تكريمه عن دوره في مسلسل " ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية.
وكشف محمد نجاتي عن استعداده لخوض تجربة الغناء، لافتا إلى أنه سيطرح كليب غنائي قريبًا سيكون بمثابة مفاجأة.
وأضاف نجاتي :"بلعب المزيكا وأعشقها كثيرا وأسعي لتقديم كل ما هو جديد في الغناء".
وتحدث محمد نجاتي ، عن سبب هجوم الجمهور على نجوم الفن على السوشيال ميديا قائلا :"الفنان مشارك في حملة الهجوم على نفسه، وأن الجمهور ينتقده نتيجة قيام بعض الفنانين باستعراض ما يمتلكون من سيارات ومنازل والجمهور لأنه في بعض الاحيان يشعر بالاستفزاز".
وأضاف نجاتي :"الاستعراض المبالغ فيه للمملتكات يصنع فجوة بين الفنان وجمهوره ، لأن المشاهد يريد أن يشعر أن فنانه المفضل يشبهه وبمجرد شعور الجمهور أن الفنان لا يشبه ثقافته وبيئته تبدأ حملات الانتقادات والهجوم".
وتابع :"لكي تصل الى قلب الجمهور من الأفضل تقديم أعمال فنية تظل محفورة في ذاكرتهم ، وليس بمملتكاتك الشخصية وهذا ما فعله عظماء الفن رغم انهم يمتكلون ثروات هائلة إلا أنهم لم يفتخروا بذلك أمام الناس بل كانوا يراعون شعورهم ".
نسرين طافش
نسرين طافش
عبرت النجمة نسرين طافش عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل " الوجه الآخر " للنجم ماجد المصري .
تابعت في تصريح لصدي البلد : سعيدة بالتعامل مع الفنان ماجد المصري خاصة أنني تربطني به صداقة قبل التصوير ، فهو فنان محترم وخلوق بالاضافة الي أنه مرح ودقيق وشغوف أثناء التصوير ، ويركز في كل التفاصيل .
أضافت : معظم مشاهدي تجمعني به خاصة أنني أجسد شخصية " سارة " زوجة " يحي " ماجد المصري فمنذ وقوفي أمام وأشعر أن هناك كيميا خاصة تجمعني به
المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.