رسميا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يؤدي القسم لبدء محاكمة ترامب

أدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية رسميًا كمحلفين في المحاكمة الثانية لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فبعد أداء اليمين، من المتوقع أن يفرض السيناتور الجمهوري راند بول، التصويت الإجرائي الأول للمحاكمة المفترض أن تتم يوم 9 فبراير المقبل.





وسيكون هذا التصويت أول اختبار للجمهوريين تجاه محاكمة ترامب المقبلة.





وتم تسليم قرار محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، أمس الاثنين.





وأكدت نائبة المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، أن محاكمة ترامب أصبحت واجبًا دستوريًا على مجلس الشيوخ.





وقالت بيير في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أوضحت فيها تعليقات الرئيس بايدن، لـ مراسلة الشبكة لدى البيت الأبيض، كايتلان كولينز، إن محاكمة العزل يجب أن تحدث، لأنها أصبحت واجبًا دستوريًا على مجلس الشيوخ.





وأضافت: "النواب يجب عليهم أن ينفذوا واجبهم الدستورية وأن يتمسكوا بالدستور، ولكن يجب عليهم أن يقوموا بواجبهم تجاه الشعب الأمريكي أيضًا ومنحهم الراحة".





وكان بايدن أعلن أمس صراحة، أن محاكمة ترامب يجب أن تتم، معترفًا في الوقت ذاته بالتأثير السلبي الذي يمكن أن يحدث نتيجة ذلك.