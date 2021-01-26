الإفتاء: يجوز للمرأة الانفصال عن زوجها الذي يعتمد عليها في المصاريف.. فيديو

وأضاف أنه إذا قصر بسبب ذلك في نفقة زوجته وأولاده، الذين تلزمهم نفقته، فعليه تقديم الواجب على المندوب، والاقتصاد في النفقة المندوبة، إذا كان في ذلك مصلحة أولاده، فأجر النفقة على الزوجه والأولاد أعظم من كل الصدقات والنفقات.



