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ديني

الإفتاء: يجوز للمرأة الانفصال عن زوجها الذي يعتمد عليها في المصاريف.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:21 م
الإفتاء: يجوز للمرأة
الإفتاء: يجوز للمرأة الإنفصال عن زوجها بسبب المصاريف
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "زوجي يعتمد عليّ في المصاريف، فهل يجوز لي الانفصال عنه؟.


وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يحل للمرأة الانفصال عن زوجها الذي يعتمد عليها في المصاريف، ناصحا السائلة بأن تبحث عن حلول أخرى قبل الوصول إلى مرحلة الطلاق.

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن نفقة الزوج على أهله واجبة إذا كانوا بحاجة لها، ومن سُبل الانفاق التي يحبها الله إن كانوا أغنياءً، ما لم يُقصر في الإنفاق على أبنائه.

وأوضح «مجمع البحوث» فى فتوى له، أن إنفاق الرجل على أهله - إذا كانت تلزمهم نفقته - واجبة، وإن لم تلزمهم نفقته لاستغنائهم بما يملكون فهي من صلة الرحم، ومن سبل الإنفاق التي يحبها الله، ومن الهدية المندوبة، ما لم يُقصر في الإنفاق على زوجته وأولاده.

وأضاف أنه إذا قصر بسبب ذلك في نفقة زوجته وأولاده، الذين تلزمهم نفقته، فعليه تقديم الواجب على المندوب، والاقتصاد في النفقة المندوبة، إذا كان في ذلك مصلحة أولاده، فأجر النفقة على الزوجه والأولاد أعظم من كل الصدقات والنفقات.

واستشهد بما ورد عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك» رواه مسلم.

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