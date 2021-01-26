ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مات عشان مفيش دكتور وإسعاف .. والد ناشئ السكة الحديد يبكي على الهواء بعد وفاة ابنه داخل الملعب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:46 م
الطفل المتوفي
الطفل المتوفي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال هاني جلال البيلي والد ناشئ نادي السكة الحديد الذي توفي داخل الملعب، أن نجله بلع لسانه في النادي ولم يتم إسعافه لعدم وجود طبيب علاوة علي عدم وجود سيارة إسعاف.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن ابنه بين الشوطين تعرض لاغماء وبلع لسانه، مشيرا إلى أنه وحيد علي بنات وكان موهوبا في كرة القدم.

وأشار إلى أنه تحدث مع صديق مقرب له كان في نفس الفريق، فاكد انه بمجرد تعرضه للإصابة لم يتم إسعافه على الفور .

والقي والد الطفل وهو يبكى باللوم علي إدارة النادي التي لم تسعفه من حالة من الاغماء .

وخيمت حالة من الحزن على الأوساط الرياضية بالإسكندرية، بعد نبأ وفاة اللاعب محمد هاني جلال، لاعب فريق الناشئين بنادي السكة الحديد، خلال مباراة جمعت فريقه بنادي أبناء قنا، داخل ملعب شركة النحاس في الإسكندرية، وسط تضارب حول ملابسات وأسباب الوفاة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع ناشئ نادى كيما أسوان عقب إصابته فى حادث قطار

صدمه قطار.. تفاصيل مصرع ناشئ فريق كيما أسوان قبل مباراة فريقه.. فيديو

تفاصيل وفاة نجم نادي السكة أثناء مباراة للفريق

الشباب والرياضة تكشف تفاصيل وفاة ناشئ السكة الحديد خلال مباراة أبناء قنا

ترشيحاتنا

خاص| الزمالك يعلن موقفه النهائي من بيع مصطفى محمد لـ سانت إيتيان

تعليق خيرى رمضان على طلب برلماني بإصدار جواز سفر دبلوماسي لأزواج النائبات

بيان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة اليد للرد على ادعاءات سلوفينيا

بعد كثرة الشائعات.. ننشر الموقف الرسمي بشأن موعد امتحانات التيرم الأول في المدارس والجامعات

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ مي حلمي بعد تعرضها لـ حادث سير.. عرض فيلم حظر تجول على التليفزيون.. محمد مهران يرد على انتقاد مشهد الحفلة بـ"لؤلؤ"

برلمانية: شركات القطاع الخاص تتلاعب بقانون التأمينات لحرمان العمال من المعاش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين عمالقة الـSUV.. سبورتاج وتوسان الشكل الجديد موديل 2021

للوقاية من الأنيميا وتعزيز تركيزك.. أبرز 5 فوائد صحية لمعدن الحديد

تعرف على مواصفات وأسعار.. فيات X 500 موديل 2021