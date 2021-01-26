مات عشان مفيش دكتور وإسعاف .. والد ناشئ السكة الحديد يبكي على الهواء بعد وفاة ابنه داخل الملعب

قال هاني جلال البيلي والد ناشئ نادي السكة الحديد الذي توفي داخل الملعب، أن نجله بلع لسانه في النادي ولم يتم إسعافه لعدم وجود طبيب علاوة علي عدم وجود سيارة إسعاف.





وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن ابنه بين الشوطين تعرض لاغماء وبلع لسانه، مشيرا إلى أنه وحيد علي بنات وكان موهوبا في كرة القدم.





وأشار إلى أنه تحدث مع صديق مقرب له كان في نفس الفريق، فاكد انه بمجرد تعرضه للإصابة لم يتم إسعافه على الفور .





والقي والد الطفل وهو يبكى باللوم علي إدارة النادي التي لم تسعفه من حالة من الاغماء .



