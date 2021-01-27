إيران لـ الأم المتحدة: نحتفظ بحقنا في الرد على التهديدات الإسرائيلية

قال مجيد تخت روانجي، مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بلاده تحتفظ بحقها في الرد على أي تهديدات من جانب إسرائيل.





وأضاف ممثل إيران، خلال كلمة باجتماع للأمم المتحدة عقد عبر الفيديو كونفرانس: "إسرائيل تواصل الكذب والخداع واستخدام معلومات ملفقة لإظهار أن برنامج إيران النووي يشكل تهديدا للمنطقة".





وأكد روانجي أن التهديدات الإسرائيلية تهدف للتستر على ترسانتها النووية، وتقويض الاستقرار في المنطقة، موضحا أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي تهديدات إسرائيلية".





وتابع قائلا "الخداع عنصر أساسي في السياسة الخارجية لإسرائيل، وهي لم تفوت فرصة للقضاء على الاتفاق النووي".





وأكمل المسؤول الإيراني أن "إيران لن تتردد في الدفاع عن نفسها، وسنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي".



