ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران لـ الأم المتحدة: نحتفظ بحقنا في الرد على التهديدات الإسرائيلية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:21 ص
مندوب إيران الدائم
مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة
Advertisements
قسم الخارجي
قال مجيد تخت روانجي، مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بلاده تحتفظ بحقها في الرد على أي تهديدات من جانب إسرائيل.

وأضاف ممثل إيران، خلال كلمة باجتماع للأمم المتحدة عقد عبر الفيديو كونفرانس: "إسرائيل تواصل الكذب والخداع واستخدام معلومات ملفقة لإظهار أن برنامج إيران النووي يشكل تهديدا للمنطقة".

وأكد روانجي أن التهديدات الإسرائيلية تهدف للتستر على ترسانتها النووية، وتقويض الاستقرار في المنطقة، موضحا أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي تهديدات إسرائيلية".

وتابع قائلا  "الخداع عنصر أساسي في السياسة الخارجية لإسرائيل، وهي لم تفوت فرصة للقضاء على الاتفاق النووي".

وأكمل المسؤول الإيراني أن "إيران لن تتردد في الدفاع عن نفسها، وسنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي".

وأشار إلى أن إسرائيل استمرت خلال العام الماضي في مغامراتها العسكرية لزعزعة أمن المنطقة، ومن ضمنها الاعتداء على بعض دول المنطقة خاصة سوريا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الحرس الثوري الإيراني على اغتيال العالم النووي فخري زاده

وسط إجراءات مشددة.. تشييع جثمان العالم الإيراني فخري زاده.. صور

عربون صداقة .. هل اتفق ترامب ونتنياهو على اغتيال محسن فخري زاده؟.. تكهنات حول حرب أمريكية ضد إيران في الطريق .. والولايات المتحدة تحرك أسلحة إستراتيجية في المنطقة

روحاني: نعرف من اغتال فخري زاده .. والرد في هذا الوقت

ترشيحاتنا

الإسماعيلي: إعلان الصفقات والمدير الفني خلال ساعات

هاني سعيد يشيد بأداء رمضان صبحي والتحكيم أمام الأهلي.. ويؤكد: أروابارينا مستمر مع بيراميدز

أحمد صلاح حسني معلقا على تعادل الأهلي وبيراميدز: مبقتش أعرف أتكلم في الكورة ..فيديو

تطورات الحالة الصحية لـ مي حلمي بعد تعرضها لـ حادث سير

الـ VAR لم يتدخل.. خالد الغندور مهاجما التحكيم: جهاد جريشة لم يحتسب ضربة جزاء واضحة للأهلي

نشاط رياح يزيد إحساس البرودة.. الأرصاد: الخميس والجمعة ذروة التقلبات الجوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. تويوتا تطرح هايلاندر الجديدة موديل 2021 فى الأسواق الأوروبية

لأول مرة .. صور تجسسية لـBMW X4 M موديل 2022

غني بالأوميجا 3 .. أبرز 5 فوائد صحية للجسم عند تناول السمك