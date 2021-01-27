تفاصيل اقتراب مصطفى محمد من الانتقال إلى جالاطا سراي التركي

قال هاني حتحوت، إن الساعات المقبلة ستشهد القرار النهائي لمجلس إدارة الزمالك، بشأن رحيل لاعبه مصطفى محمد إلى جالاطا سراي التركي.





وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد": "إن مسئولي النادي التركي ينتظرون رأى الزمالك في العرض المقدم لضم مصطفى محمد والذي يتضمن الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مقابل 2 مليون يورو، مع أحقية الشراء".





وأكد إن إدارة الزمالك تدرس العرض بجدية، وستعلن عن قرارها الرسمي خلال الساعات المقبلة، موضحا أن الزمالك متمسك بموقفه تجاه رفض عرض سانت إتيان الفرنسي، ولكن الباب مفتوح أمام نظيره التركي.





ونفى المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن فتح باب المفاوضات مرة أخري مع نادي سانت ايتيان الفرنسى لبيع مصطفى محمد مهاجم الفريق .





وقال المستشار هشام إبراهيم إن باب المفاوضات مع سانت ايتيان الفرنسى بشأن بيع مصطفى محمد اغلق تماما .





وشدد على أن إدارة الزمالك لا تمانع فى احتراف مصطفى محمد بأى ناد آخر وفقا للعرض المالى المقدم وبما يليق بمكانة وتاريخ الزمالك وبإمكانيات مهاجم مصر الأول ونادي الزمالك.