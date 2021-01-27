ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق من تركيا على الهجمات الصاروخية على الرياض

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:29 ص
تركيا تدين بشدة الهجوم
تركيا تدين بشدة الهجوم الصاروخي على الرياض
Advertisements
قسم الخارجي
علقت تركيا على الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض، معربة إدانتها لتلك المحاولة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن العاصمة السعودية الرياض تعرضت لهجمات صاروخية للمرة الثانية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بحسب وكالة "الأناضول" الحكومية.

وتابعت الخارجية التركية "ندين بشدة الهجمات التي كانت تستهدف السكان المدنيين وتم إحباطها حسب التقارير من قبل قوات الدفاع الجوي السعودية"، معربة عن تمنياتها بسلامة لشعب السعودي الشقيق.

جاء ذلك بعدما أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته جماعة الحوثيين من اليمن نحو الرياض.

ولقي الهجوم إدانات دولية واسعة، حيث شددت الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من البلدان والمنظمات الأممية على وقوفها بجانب الرياض في حماية أمنية، وأدانت الدول المحاولات المروعة لاستهداف المدنيين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعهدت بمساعدة السعودية.. تحرك عاجل من واشنطن بعد هجوم الحوثيين على الرياض

بريطانيا تدين محاولات الهجوم على الرياض.. وتؤكد وقوفها إلى جانب السعودية

الكويت تدين استهداف الحوثيين لـ الرياض: استمرار جرائم الميليشيات يهدد استقرار المنطقة

بعد أسبوع على استهداف الحوثيين للرياض.. الأمم المتحدة تصدر بيانا عاجلا بشأن السعودية

ترشيحاتنا

قرار عاجل من السعودية بشأن إصدار وتجديد الإقامات

طلبها ولم يستلمها.. عرض سيارة معمر القذافي من طراز مايباخ 57S للبيع مقابل 1.17 مليون دولار

برئاسة الملك سلمان .. الوزراء السعودي يتخذ 8 قرارات عاجلة

جماهير الأهلي تهاجم رمضان صبحي بعد مباراة بيراميدز.. فيديو

حكم صلاة قيام الليل قبل الفجر بنصف ساعة

إلزام اتحاد جدة السعودي بدفع 7.25 مليون ريال لصالح الفيصلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيروس موجود منذ زمن.. ابنة أول مصاب بكورونا في بريطانيا تفجر مفاجأة.. صور

خليفة أينشتاين.. شاهد طفلة تتحدث بطلاقة في عمر 14 شهرًا فقط.. صور

شاهد.. إصدار طراز Alpine الكهربائي الجديد من رينو الفرنسية