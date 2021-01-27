فيفي عبده تكشف حقيقة إصابتها بـ كورونا.. شاهد

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديدًا، تطمئن فيه جمهورها على حالتها الصحية من خلال خاصية استوري حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وقالت فيفي عبده خلال الفيديو: معنديش كورونا؛ لأني كنت محافظة علي نفسي، وحالتي الصحية ووجع رجلي منعني من الحركة والنزول من البيت، ولا روحت مهرجان ولا فرح ، ولا زورت ميت ولا صاحي، ربنا عالم بحالي وحماني من كورونا".





وتابعت: بطمن جمهوري بشكل رسمي علي حالتي وبحمد ربنا على كل اللي يجبهولي، و بشكر كل الناس الي سألت عليا وأنا عيانة وفي شدة، ومحتاجة دعاءكم دايمًا.





وكانت الفنانة فيفي عبده نشرت مقطع فيديو للرد على الشائعات المتداولة من دخولها الإنعاش وارتدائها الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: ‏"مساء الفل من مصر أم الدنيا.. عايزة اقولكم أنا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلو الإشاعات حاجة إنعاش وحاجة حجاب إلا إذا أراد ربنا. اسمعو الفيديو. بإذن الله هنزلكم رابط اليوتيوب والتيك توك عشان أول مرة أطلع منهم. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده آخر ما عندي في الإنجليزي".

وكانت الفنانة فيفي عبده نشرت مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وهي على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة.





وقالت فيفي عبده: "يا جماعة بسم الله ما شاء الله ، الله أكبر خمسة وخميسة عليك يا فوفو آه والله العمر مش بعزقة.. أنا برد على اللي بيقول إني في الإنعاش بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني وما تمنى لك على فكرة".



