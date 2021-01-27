ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع الاستعدادات لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:06 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم


عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مطولا مساء أمس، مع قيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وقيادات الوزارة، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المشروعات المختلفة التى سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حاليًا على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر ودورى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لنحو 55 مليون مواطن مصرى، يقطنون بالمناطق الريفية.

وناقش وزير الإسكان مع قيادات قطاع المرافق، الاستعدادات الجارى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، والأساليب غير التقليدية التى سيتم اتباعها لتوصيل الصرف الصحى لتلك المناطق بما يتلاءم مع أعداد السكان، والأراضى المتاحة، وكذا منظومة العمل لنقل الصرف الصحى من الخزانات التى سيتم تنفيذها لتجميع الصرف الصحى بالعزب والتوابع، ونقلها إلى محطات المعالجة من خلال عربات الكسح، والاستعانة بالعمالة المحلية من أجل توفير فرص عمل لهم.

ووجه الوزير بإعداد حصر بعدد محطات معالجة الصرف الصحى التى سيتم تنفيذها، وتنميط الاحتياجات وسعة محطات المعالجة بتصرفات تناسب طبيعة المناطق الريفية، وبحلول لا مركزية تسمح بالتكرارية، وكذا حصر جميع المستلزمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الريفية، سواء فيما يتعلق بمشروعات توصيل الخدمة للمناطق المحرومة، ومشروعات الإحلال والتجديد، وعقد لقاءات مع الموردين والمصنعين، من أجل تنفيذ عمليات شراء مجمع، مما يساهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أكد الوزير على ضرورة الاستعانة بالمنتجات المحلية، والتأكيد على توطين الصناعة، والتواصل مع المصنعين، من أجل توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وكذا الاستعانة بالمقاولين والعمالة المحلية، موضحًا أن من أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هو تشجيع الصناعة المصرية، والاعتماد على المنتجات المحلية، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مقترحات عاجلة من الحكومة لمواجهة أمطار الإسكندرية

التمويل جاهز.. رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

حياة كريمة.. حلول غير تقليدية لرفع مستوى خدمات المياه والصرف الصحى بالريف

وزير الإسكان يوجه باستخدام أنظمة غير تقليدية لتوصيل الصرف الصحى للمناطق الريفية

الإسكان: العمل بأقصى سرعة لتنفيذ المرحلة الثانية لمبارة تطوير 1500 قرية

وزير الإسكان يترأس أول اجتماع للجنة متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى

ترشيحاتنا

تخفيض جديد على أسعار نيسان صني M/T 2021

منع التعدي عليها وإعطاء ميراثها كاملاً.. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة ودفنت معاناتها

أشاد برؤية بايدن.. أول تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الجديد

تعليمات غريبة للحرس الوطني.. هل تواطأ البنتاجون مع مقتحمي الكونجرس

خبير مروري يتهكم على شروط رخصة مزاولة مهنة السايس.. لهذا السبب

أخبار الرياضة| استياء بالأهلي من طاقم تحكيم مباراة بيراميدز.. والجماهير تهاجم رمضان صبحي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه أوبترا تنضم لقائمة تخفيضات السيارات .. تعرف على الأسعار

بدءًا من 166 ألفاً.. بروتون ساجا تتألق بموديل 2021

البشر ينقلون العدوى للحيوانات.. صدمة بعد إصابة أول نمر بالفيروس.. صور