تحذير من الأرصاد الإماراتية بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

حذر المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاءن من حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة؛ مشيرا إلى تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يصبح الطقس اليوم الأربعاء صحوًا إلى غائم جزئيًا أحيانًا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة بوجه عام ونشطة أحيانًا نهارًا على البحر، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.





وأضافت الأربصاد الإماراتية أن يوم غد "الخميس" سيشهد ضبابا وضبابا خفيفا صباحا على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ويكون الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا أحيانًا، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على بعض المناطق الشمالية والشرقية.. والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.





ويوم الجمعة يكون الجو رطبًا، مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحًا على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية، ويصبح صحوًا إلى غائم جزئيًا.. غائمًا ليلًا على بعض المناطق الغربية والجزر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.





ويشهد يوم السبت المقبل طقسا غائما جزئيا مغبرًا أحيانًا نهارًا، يصبح صحوًا ورطبًا ليلًا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



