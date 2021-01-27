ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المغرب يحارب موجة كورونا باللقاحات وحملات التطعيم .. و867 إصابة في يوم واحد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:32 ص
كورونا يحصد الأرواح
كورونا يحصد الأرواح
Advertisements
قسم الخارجي

أعلنت السلطات المغربية غير مرة أنها تسعى لحماية مواطنيها من وباء كورونا مطلقة حملات تطعيم  للفئات الأولى المحتاجة للتطعيمات، في وقتٍ سجلت فيه المملكة أعدادًا من المصابين تخطوا ال800 مصاب، وفق ماذكرت صحف مغربية.

وبدأ المغرب بالفعل في توزيع جرعات اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" على مختلف المدن والمناطق لإطلاق حملة تطعيم هذا الأسبوع، بعد تسلمه مليوني جرعة من مصل شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المصنع في الهند.

ومن المتوقع أن تحصل المملكة اليوم الأربعاء على 500 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية.

وطلب المغرب 66 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" بشكل عام لتطعيم 25 مليون شخص يشكلون أربعة أخماس من عدد سكان البلاد.

وسجلت وزارة الصحة المغربية، خلال الساعات ال24 الماضية  867 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

ذكرت وزارة الصحة، بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بواقع 867، مقابل 337 في بيانات اليوم السابق.

ووصلت مجمل الحالات إلى  467493 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 14483 تعتبر نشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 15 وفاة جديدة جراء المرض خلال يوم، مقابل 22 لليوم السابق، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 8187 بنسبة فتك عند مستوى 1.7%.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 1351 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 444823 بمعدل تعاف بلغ 95.2%.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بينها المغرب.. انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في دول حول العالم.. فيديو

الصحة العالمية تخاطب الوزارات بتسجيل لقاح كورونا الآمن

مصر والسعودية والبحرين أبرزها.. لقاحات كورونا تصل إلى عدة دول وبدء حملات التطعيم قريبا

لحظة محورية.. بريطانيا تبدأ التطعيم بلقاح أكسفورد ضد كورونا

طرح نصف مليون جرعة.. بدء التطعيم في بريطانيا بلقاح أكسفورد.. فيديو

الصحة: بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بعزل أبو خليفة غدًا

ترشيحاتنا

إزالات وجوبية للمخالفين .. برلماني يوضح التعديلات الجديدة لقانون البناء

بعد نشرها مقطع فيديو.. فصل موظفة من عملها بسبب تيك توك

سعر ومواصفات كيا سونيت 2021 KIA SONET في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور

البنك المركزي يلزم البنوك بفتح حسابات لأقل من 21 عاما دون وصاية ولي الأمر

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد أبو هشيمة بصحبة عمرو دياب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور

ابتلع سكينا.. جراحة بمستشفى المنصورة الدولي لإنقاذ حياة مريض

سعر ومواصفات كيا سونيت 2021 KIA SONET في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور