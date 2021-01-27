بفستان أبيض.. شيما صابر تنشر فيديو من على المرجيحة

وظهرت شيما صابر في الفيديو بإطلالة صيفيه ، مرتديه فستان ابيض ، وتسريحه شعر بسيطة ، وهي علي " مرجيحة " ، وعلقت علي الفيديو : " صباح الخير " .

واعتمدت شيما صابر على تسريحة شعر منسدلا أعلى الكتف بطريقة ناعمة، مع إبراز ملامحها بالمكياج الجذاب، نالت إعجاب متابعيها.



