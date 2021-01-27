بفستان أبيض.. شيما صابر تنشر فيديو من على المرجيحة

نشرت الإعلامية شيما صابر مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .
وظهرت شيما صابر في الفيديو بإطلالة صيفيه ، مرتديه فستان ابيض ، وتسريحه شعر بسيطة ، وهي علي " مرجيحة " ، وعلقت علي الفيديو : " صباح الخير " .
واعتمدت شيما صابر على تسريحة شعر منسدلا أعلى الكتف بطريقة ناعمة، مع إبراز ملامحها بالمكياج الجذاب، نالت إعجاب متابعيها.
وعقد مؤخرًا رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير بإحدى الفيلات في وجود العائلتين.