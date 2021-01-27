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تعليم

عميد طب أسنان عين شمس مشرفا على قسم العلاج التحفظي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:01 م
كلية طب الأسنان جامعة
كلية طب الأسنان جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرارًا بقيام  الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان بالاشراف على قسم العلاج التحفظى بالكلية اعتبارا من 25من يناير الجارى ولمدة عام.




وعلي جانب أخر اختارت وزارة الأوقاف الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، لعضوية لجنة الإعجاز الرباني في الكون  ، بالإضافة إلى  تسعة من  أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس 

و هم: الدكتور  زهية كامل مصطفى فهمي  أستاذ علم الحشرات-بكلية العلوم والدكتورحافظ شمس الدين عبد الوهاب أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم و الدكتوركريمة عبدالخالق حامد  أستاذ علم النبات  بكلية العلوم  والدكتورعادل محمد محمود البسيوني أستاذ علم الحشرات بكلية الزراعة و الدكتورعبدالعزيز سعد شتا أستاذ علم الأراضي والمياه بكلية الزراعة والدكتورمحمد فتحي عثمان   أستاذ علم الأسماك بكلية الزراعة و الدكتورشوقي محمود سليم  أستاذ علم الكائنات الدقيقة بكلية الزراعة والدكتور دسوقي أحمد محمد عبدالحليم أستاذ الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الحيوية  بمعهد الهندسة الوراثيةوالتكنولوجيا الحيوية بجامعة عين شمس.

كما ضمت اللجنة نخبة من الأساتذة من المؤسسات العلمية والبحثيةوالجامعات المصرية و هم :
الدكتور محمود محمد عبد اللطيف صقر   رئيس أكاديمية البحث العلمي- التكنولوجيا النباتية والحيوانية.
 و الدكتور حسين عبد الظاهر أبو الغيط عميد كلية الطب (بنين) جامعة الأزهر  و الدكتورحسام الدين أحمد حسنين موافي  أستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة  والدكتورمحمد شريف الهواري أستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة والدكتور مها محمد فريد عقل  عميدة كلية طب بنات الأزهر – (سابقًا).

يأتي تشكيل هذه اللجنة إيمانًا من وزارة الأوقاف بتكامل العلوم في بناء الشخصية ، وحرصًا منها على نشر الثقافة العلمية، ولا سيما ما يتصل منها ببيان مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون وفي جسم الإنسان 

  ويناط بهذه اللجنة :عقد الدورات المتخصصة للأئمة والواعظات في مجال الإعجاز الرباني في الكون،عقد الندوات العلمية والثقافية العامة ، سواء عبر وسائل الإعلام ، أم بالجامعات ، ومراكز الشباب ، ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف ، وغيرها من الجهات المعنية بالثقافة وبناء الوعي ،إصدار الكتيبات والمطويات التثقيفية ، بما يبرز مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون ،الإعداد لبرنامج تلفزيوني يجمع ميزات البرامج المعروفة في هذا المجال.

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