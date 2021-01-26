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تعليم

عميد آداب القاهرة: تلقي طلبات التقديم للدراسات العليا.. وهذا آخر موعد للتقديم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:02 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
أعلن الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة فتح باب التقديم امام طلاب الدراسات العليا ، بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 

 أوضح " كامل" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم تلقي طلبات التقديم حضوريا في مقر الكلية حتى يوم الخميس الموافق 18 من شهر فبراير القادم ، حيث تم فتح باب القبول بالاقسام الآتية :-

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- قسم اللغة العربية ، واللغة الإنجليزية ، واللغة الصينية وآدابها وتشمل (برنامجي الماجستير والدكتوراه) .

- قسم اللغة الألمانية ، اليابانية ، الإجتماع وتشمل (برنامج الدبلوم - الماجستير - الدكتوراه)

- قسم علم النفس ويشمل (برنامج دبلوم دراسات الإبداع وتطبيقاته - دبلوم علم النفس الأسري) 

- قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات ويشمل (برنامج الدبلوم - الماجستير - الدكتوراه)  

وأكد عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة على أن هناك تواصل دائم بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ، للتفاعل المستمر على منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية ، لزيادة مهارات وخبرات الطلاب عليها .
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