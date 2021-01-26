عميد آداب القاهرة: تلقي طلبات التقديم للدراسات العليا.. وهذا آخر موعد للتقديم

أعلن الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة فتح باب التقديم امام طلاب الدراسات العليا ، بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021





أوضح " كامل" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم تلقي طلبات التقديم حضوريا في مقر الكلية حتى يوم الخميس الموافق 18 من شهر فبراير القادم ، حيث تم فتح باب القبول بالاقسام الآتية :-





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- قسم اللغة العربية ، واللغة الإنجليزية ، واللغة الصينية وآدابها وتشمل (برنامجي الماجستير والدكتوراه) .





- قسم اللغة الألمانية ، اليابانية ، الإجتماع وتشمل (برنامج الدبلوم - الماجستير - الدكتوراه)





- قسم علم النفس ويشمل (برنامج دبلوم دراسات الإبداع وتطبيقاته - دبلوم علم النفس الأسري)





- قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات ويشمل (برنامج الدبلوم - الماجستير - الدكتوراه)





وأكد عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة على أن هناك تواصل دائم بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ، للتفاعل المستمر على منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية ، لزيادة مهارات وخبرات الطلاب عليها .