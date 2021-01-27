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أخبار العالم

ارتفاع مفاجئ لـ الدولار وتراجع اليورو| تفاصيل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:43 م
ارتفاع مفاجئ لـ الدولار
ارتفاع مفاجئ لـ الدولار وتراجع اليورو
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سمر صالح
ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات اليوم، الأربعاء؛ إذ تترقب الأسواق تعليقات لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي من المرجح أن يجدد التزامه بسياسة فائقة التيسير.


وعوض الدولار تراجعات مقابل العملات عالية المخاطر، حتى في الوقت الذي تلقت فيه آمال التعافي من الجائحة، دفعة من رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2021.


وانخفضت عوائد سندات الخزانة، التي يدعم ارتفاعها الدولار منذ بداية العام الجاري، أثناء الليل في ظل حذر بشأن الحجم النهائي وتأخيرات تواجه خطة تحفيز مالي حجمها 1.9 تريليون دولار، اقترحها الرئيس جو بايدن.


ومن المقرر أن يعقد باول مؤتمرًا صحفيًا بعد اجتماع المركزي الأمريكي، بشأن السياسة النقدية، والذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء.


وصعد مؤشر الدولار 0.1% إلى 90.284 اليوم، الأربعاء، في أوروبا، عقب انخفاضه 0.2% في الجلسة السابقة.


وصعد الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ أبريل 2018، إلى 1.3753 دولار، قبل أن ينزل قليلًا في التعاملات إلى 1.3724 دولار.


وتراجع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 77.30 سنت أمريكي، ليقلص ارتفاعًا بنسبة 0.5% أمس، الثلاثاء.


وتراجع اليورو 0.1 % إلى 1.2146 دولار.


وقال محللون، إن تقارير نُشرت أمس، الثلاثاء؛ ذكرت أن البنك المركزي الأوروبي يدرس ما إذا كانت الاختلافات عن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي تدعم اليورو، في إطار مراجعة أوسع لأوضاع التمويل، لن يكون لها تأثير ملموس على العملة الموحدة.
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