غلق وتشميع مركز تعليمي وتوقيع غرامة مالية فورية بالزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصيه للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ للحفاظ علي صحه أبنائنا الطلاب شنت رئاسه مركز ومدينة الزقازيق حمله على مراكز الدروس الخصوصيه وأسفرت عن غلق وتشميع مركز تعليمي بشارع السلام (صيدناوى) إمتداد شارع طلبه عويضه بنطاق مركز الزقازيق وتم توقيع الغرامة المالية الفورية المقررة بقيمة ٤ آلاف جنيه على صاحبه و اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لمنع تجمعات الطلاب حفاظًا على سلامتهم من الاصابه بفيروس كورونا.

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أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال غير الملتزمين

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار توافد عدد كبير من المواطنين على المراكز التكنولوجيه لسرعه تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للإستفاده من مد مهلة التصالح ودفع 30 % قيمه جدية التصالح ممن يقوم بالسداد خلال شهر يناير الجاري.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجيه والوحدات المحلية القروية بحسن إستقبال المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

أشار محافظ الشرقية الي أن موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل ، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ، ولائحته التنفيذية ، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح ، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجاري، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

ومن جانبه أوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجيه أنه تم إستقبال ٢٣٧ الف ٦٠٩ طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتي اليوم ، مشيرًا إلى أنه تم تحصيل نسبة ٣٠% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهايه الشهر الجاري.

وأكد انه مازال أهالي الشرقية يتوافدون علي المراكز التكنولوجيه المتواجدة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.