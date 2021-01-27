ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تيك توك أبرزها.. الهند تحظر 59 تطبيقا صينيا نهائيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:00 م
تيك توك
تيك توك
Advertisements
شيماء عبد المنعم
حظرت الحكومة الهندية أكثر من 250 تطبيقا صينيا للهواتف المحمولة خلال الأشهر الماضية، حيث زعمت تصرفها هذا بمشاكل تتعلق بجمع البيانات واختراق خصوصية المستخدمين الهنود.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أصدرت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية قرارا جديد لفرض حظرا نهائيا على 59 تطبيقا صينيا، بعد أن فشل ممثلوه في أقناع الحكومة  أن البيانات والمعلومات المقدمة إليهم ستكون آمنة ولن تستخدم لأغراض سياسة.

أقرأ أيضًا| 

وشملت التطبيقات الصينية المحظورة نهائيا والتي تعد شائعة الاستخدام في الهند، تطبيق الفيديوهات القصيرة Tiktok وتطبيق التراسل الصيني WeChat، وتطبيقات شركة Baidu ومتصفح UC Browser، الرئيسي من Alibaba والعديد من التطبيقات ذات صلة بشركة صناعة الهواتف الذكية شاومي Xiaomi، وأيضا الكثير من الألعاب.

ويخضع الحظر الدائم لقانون الحظر الدائم للمادة (69 أ) من قانون تكنولوجيا المعلومات الهندي، والذي يتهم تلك التطبيقات بالمشاركة في أنشطة تمس سيادة وسلامة البلاد، وحتى الآن كان المستخدمون في الهند قادرين على تنزيل واستخدام بعض التطبيقات أثناء قيام مطوريهم بالدفاع لاستمرار وجودها بالمتاجر الألكترونية في الدولة التي تعد من أكبر الأسواق استخداما لتطبيقاتها.

وقد تم تقديم إشعار للشركات التي تم حظرها من العمل في الهند على أساس الفردي حيث لا توجد قائمة عامة بالتطبيقات التي تم منعها من العمل نهائيا في البلاد، وفقا لصحيفة Times of India.

الجدير بالذكر أن دولة الهند تعد من أكبر الأسواق استخداما لتطبيق تيك توك الصيني في العالم، حيث امتثلت شركة ByteDance، المالكة لمنصة الفيديوهات القصيرة لتوجيهات الحكومة الهندية عند صدور قرار الحظر في شهر يونيو الماضي، والتي استأنفت على هذا القرار ولكن مجهوداتها بائت بالفشل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وصلت لـ 267 تطبيقا.. الهند تحظر مجموعة جديدة من التطبيقات الصينية

الهند تحظر استيراد أحدث هواتف آبل iPhone 12.. تفاصيل

تفوق على فيسبوك .. تيك توك الأعلى تحميلا في 2020

تيك توك وببجي أبرزها.. أهم التطبيقات الصينية المحظورة في الهند خلال 2020

بعد تيك توك وWeChat.. ترامب يحظر ثمانية تطبيقات صينية جديدة.. تعرف عليها

تعرف على سبب حظر الحكومة الأمريكية لتطبيقات صينية.. أبرزها WeChat Pay و SHAREit

ترشيحاتنا

خالد الغندور يفتح النار على من يطالب بضربة جزاء للأهلي أمام بيراميدز أمس

خالد الغندور يكشف تفاصيل عودة أيمن حفني للزمالك

فرنسا تعرب عن تضامنها مع السعودية لهذا السبب

صورها عارية لابتزازها.. ربة منزل تتهم شقيق زوجها بالتعدى عليها جنسيا

للحضارة المصرية.. شركة أمريكية عالمية تعلن عن تصميم أضخم سفينة في نهر النيل

مونديال اليد| الدنمارك تتقدم على منتخب مصر 16- 13

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المسحة الشرجية.. تعرف على أغرب طرق اكتشاف فيروس كورونا

سلملنا على التروماي..جولة تاريخية حول هذا الاختراع العريق | صور

بدأ استخدامها في الصين .. حقيقة مسحة كورونا الشرجية