تيك توك أبرزها.. الهند تحظر 59 تطبيقا صينيا نهائيا

حظرت الحكومة الهندية أكثر من 250 تطبيقا صينيا للهواتف المحمولة خلال الأشهر الماضية، حيث زعمت تصرفها هذا بمشاكل تتعلق بجمع البيانات واختراق خصوصية المستخدمين الهنود.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أصدرت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية قرارا جديد لفرض حظرا نهائيا على 59 تطبيقا صينيا ، بعد أن فشل ممثلوه في أقناع الحكومة أن البيانات والمعلومات المقدمة إليهم ستكون آمنة ولن تستخدم لأغراض سياسة.





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وشملت التطبيقات الصينية المحظورة نهائيا والتي تعد شائعة الاستخدام في الهند ، تطبيق الفيديوهات القصيرة Tiktok وتطبيق التراسل الصيني WeChat، وتطبيقات شركة Baidu ومتصفح UC Browser، الرئيسي من Alibaba والعديد من التطبيقات ذات صلة بشركة صناعة الهواتف الذكية شاومي Xiaomi، وأيضا الكثير من الألعاب.





ويخضع الحظر الدائم لقانون الحظر الدائم للمادة (69 أ) من قانون تكنولوجيا المعلومات الهندي، والذي يتهم تلك التطبيقات بالمشاركة في أنشطة تمس سيادة وسلامة البلاد، وحتى الآن كان المستخدمون في الهند قادرين على تنزيل واستخدام بعض التطبيقات أثناء قيام مطوريهم بالدفاع لاستمرار وجودها بالمتاجر الألكترونية في الدولة التي تعد من أكبر الأسواق استخداما لتطبيقاتها.





وقد تم تقديم إشعار للشركات التي تم حظرها من العمل في الهند على أساس الفردي حيث لا توجد قائمة عامة بالتطبيقات التي تم منعها من العمل نهائيا في البلاد، وفقا لصحيفة Times of India.





الجدير بالذكر أن دولة الهند تعد من أكبر الأسواق استخداما لتطبيق تيك توك الصيني في العالم، حيث امتثلت شركة ByteDance، المالكة لمنصة الفيديوهات القصيرة لتوجيهات الحكومة الهندية عند صدور قرار الحظر في شهر يونيو الماضي، والتي استأنفت على هذا القرار ولكن مجهوداتها بائت بالفشل.