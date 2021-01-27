الثقة بالله.. عبير صبرى تعلق على صورة لها من كواليس مسلسل موسى برفقة محمد رمضان

نشرت الفنانة عبير صبرى صورة جديدة من كواليس مسلسل "موسى" برفقة الفنان محمد رمضان عبر حسابها بموقع انستجرام.
وعلقت عبير صبرى ، على الصورة قائلة :" احلى صباح على النجاح والطاقة الحلوة والثقة بالله."
كانت أحدث أعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد " الذى عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله على العديد من الجوائز.
المسلسل بطولة كل من النجمة يسرا وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.
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