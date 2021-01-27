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برلمان

رئيس زراعة البرلمان يطالب عبد الدايم بسرعة تطوير قصور الثقافة فى المحافظات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:30 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل

طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، وزيرة الثقافة، بسرعة تطوير قصور الثقافة فى المحافظات، من بينها قصر ثقافة تمى الأمديد، وكذلك قصر ثقافة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك حتى يتمكنا من القيام بدورهما الثقافى والتنويرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم.
وقال الحصرى، قصر ثقافة السنبلاوين، يعد من اقدم قصور الثقافة فى مصر، الأمر الذى يتطلب سرعة اعادة النظر فيه وباقى قصور الثقافة التى تمثل منارة الفكر والثقافة فى الريف المصرى.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أكدت إن الوزارة تعمل على استعادة دور مصر الريادى، من خلال برنامج "قوة مصر الناعمة"، والتمثيل في جميع المحافل الدولية، والذى يعكس الحضور، وكذلك استضافة العديد من الفعاليات.
 
وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن الوزارة نجحت في تنفيذ والمشاركة في فعاليات داخل وخارج مصر بلغت 2132 فاعلية ونشاطا متنوعا استفاد منها 253 ألف مواطن.

وأوضحت أن أكاديمية الفنون بروما تلعب دورا مهما للغاية في حضور قوة مصر الناعمة في الخارج، بالإضافة إلى أنها مثلت جسرا بين مصر والثقافة الغربية، وقدمت عبر مكتبتها مشروع مهم تحت عنوان مصر مستمرة في كتابة تاريخها، بالإضافة لمبادرة "إتكلم عربي".

وأكدت أن هناك العديد من الأنشطة الهامة لدعم تعزيز العلاقات  المصرية الأفريقية منها إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب أعمال مترجمة لأبرز الكتاب والمفكرين الأفارقة، ومنها الثقافة والمثقفون في أفريقيا، مصر في أفريقيا، صراعات الحرب الباردة في أفريقيا، فضلا عن مختصر التاريخ العام لأفريقيا.
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