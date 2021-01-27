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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة الفلبين بمصر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:41 م
صدى البلد
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كتب مجمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء  صباحا ، سفير دولة الفلبين  بالقاهرة  سولبيشيو كونفيادو فى إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث سبل التعاون بين الجانبين ، وذلك بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ .

وعبر اللواء عادل الغضبان ، عن سعادته بزيارة سفير دولة الفلبين  لمدينة بورسعيد ، والتى تشهد فترة مليئة بالإنجازات والتنمية فى تاريخها ، مؤكدا على أن هذه الزيارة تدعم روابط الصلة بين دولة مصر والفلبين .

 وتناول اللقاء الحديث حول عدد من الملفات الخاصة بدعم العلاقات بين البلدين ، وكذلك الحديث حول التنمية الصناعية والاستثمارية  التى حدثت ببورسعيد مؤخرا ، وقيام مشروعات عملاقة تدخل لأول مرة أرض المحافظة ، إلى جانب منطقة شرق بورسعيد والتى كانت لها حظ كبير من مشروعات التنمية ، الأمر الذى ساهم فى توفير بيئة خصبة لمزيد من فرص الاستثمار وإقامة مختلف المشروعات العملاقة بمحافظة بورسعيد ، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن انجازات ومشروعات المحافظة خلال الفترة الحالية .

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وخلال اللقاء ، تم عرض شرح موجز عن مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتنمية التى تشهدها منطقة قناة السويس مؤخرا ، ومن جانبه أعرب سفير دولة الفلبين ، عن بالغ تقديره وسعادته لحسن الاستقبال ، مؤكدا امتنانه لزيارة هذه المدينة التاريخية الجميلة ،  لافتا إلى أن هناك علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر ، وان دولته حريصه على تقوية روابط الصلة مع دولة مصر ، وأشاد بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات عملاقة فى إطار تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة بورسعيد .
محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة الفلبين بمصر
محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة الفلبين بمصر
محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة الفلبين بمصر
محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة الفلبين بمصر
محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة الفلبين بمصر
محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة الفلبين بمصر
محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة الفلبين بمصر
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