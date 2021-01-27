محافظ بورسعيد يستقبل سفير دولة الفلبين بمصر

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء صباحا ، سفير دولة الفلبين بالقاهرة سولبيشيو كونفيادو فى إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث سبل التعاون بين الجانبين ، وذلك بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ .





وعبر اللواء عادل الغضبان ، عن سعادته بزيارة سفير دولة الفلبين لمدينة بورسعيد ، والتى تشهد فترة مليئة بالإنجازات والتنمية فى تاريخها ، مؤكدا على أن هذه الزيارة تدعم روابط الصلة بين دولة مصر والفلبين .





وتناول اللقاء الحديث حول عدد من الملفات الخاصة بدعم العلاقات بين البلدين ، وكذلك الحديث حول التنمية الصناعية والاستثمارية التى حدثت ببورسعيد مؤخرا ، وقيام مشروعات عملاقة تدخل لأول مرة أرض المحافظة ، إلى جانب منطقة شرق بورسعيد والتى كانت لها حظ كبير من مشروعات التنمية ، الأمر الذى ساهم فى توفير بيئة خصبة لمزيد من فرص الاستثمار وإقامة مختلف المشروعات العملاقة بمحافظة بورسعيد ، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن انجازات ومشروعات المحافظة خلال الفترة الحالية .





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