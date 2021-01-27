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أخبار العالم

دولة عربية ستحصل على 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:45 م
دولة عربية ستحصل
دولة عربية ستحصل على 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي
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سمر صالح
أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن نيتها اقتناء 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، تصريحه أثناء مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بأن الجانب الروسي أكد استعداده لبيع أو تسليم 100 ألف جرعة من اللقاح مجانا إلى الجانب الفلسطيني، كافية لتطعيم 50 ألف شخص.

وأوضح، أن الجانب الفلسطيني يستعد الآن لشراء هذه الشحنة من اللقاح، مشيرا إلى أن الجانب الروسي بدوره قرر تسليم 10 آلاف جرعة أخرى مجانا.

ورجح نوفل، أن الجانبين سيتوصلان إلى اتفاق بشأن سعر اللقاح وإجراءات تسليمه في غضون شهر، ومن المتوقع أن تصل شحنة "سبوتنيك V" إلى الأراضي الفلسطينية في فبراير المقبل.

وصادقت ثلاث دول عربية حتى الآن على استخدام "سبوتنيك V" لتطعيم مواطنيها ضد كورونا، ، وهي الجزائر وفلسطين والإمارات، بالإضافة إلى هنغاريا وبيلاروس وصربيا والأرجنتين وبوليفيا وفنزويلا وباراغواي وتركمنستان.

وتصل فعالية "سبوتنيك V"، الذي يجري التطعيم به على جرعتين، إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.
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