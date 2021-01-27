ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزيرة البيئة: 1.1 مليون عدد زوار المحميات في الفترة من 2018 - 2020

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:59 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكدت د .ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه في مجال سياحة المحميات الطبيعية تم تنفيذ  تنفيذ (10) مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بمحميات جنوب سيناء ووادي الريان، وتطوير 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، بما يوفر (90) فرصة عمل مباشرة، كما تم بناء (2) خيمة تقليدية كمنافذ بيع للسيدات بمحمية وادي الجمال بما يوفر (345) فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والانتهاء من إنشاء (2) سد بمحمية وادي دجلة لمواجهة مخاطر السيول، كم تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطهير الألغام والحماية من مخاطر السيول بمحمية نبق، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية بمحمية سالوجا وغزال، كما تم تطوير مركز لمشاهدة الطيور بمحطات الأكسدة بشرم الشيخ، وإنشاء مركز للتميز البيئي بجبل الزيت، كما تم أيضًا تجهيز مواقع الغوص بشرم الشيخ ورأس محمد بـ(80) شمندورة ربط لليخوت السياحية بغرض الحفاظ على الشعاب المرجانية وتنظيمًا للأنشطة البحرية السياحية.

وأضافت فؤاد خلال كلمتها فى الجلسة العامة للبرلمان أن عدد زوار المحميات بلغ خلال الفترة من يونيو2018 وحتى ديسمبر 2020 ما يقارب (1.1 مليون) زائر منهم حوالي (350 ألف) زائر مصري، وحوالي (750 ألف) زائر أجنبي، وقد حققت ايرادات المحميات تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية وصولًا إلى تحقيق ما يزيد على47 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020، بنسبة زيادة قدرها (124%) مقارنة بعام 2017/2018، كما تم إدخال العلامة البيئية الأولى عالميًا في قطاع الغوص.

وأشارت وزيرة البيئة إلى فوز مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة بجائزة الطاقة العالمية كمثال نموذجي للمشروعات الرائدة والمستدامة والتي تحقق أهداف ملموسة لحماية الطيورالمهاجرة، كما أشاد تقرير تقييم الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لعام 2020 بموقع وادى الحيتان كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر.

وأعلنت وزيرة البيئة عن أهم الخطط والمشروعات المستقبلية للوزارة منها تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى والتوسع في شبكات وبرامج رصد ملوثات الهواء، واستكمال برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، إضافة إلى الانتهاء من الصرف المخالف للمنشآت البترولية على خليج السويس بنهاية 2021، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة وطرحها للتشغيل من خلال القطاع الخاص، والعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، إضافة إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمحميات وتنفيذ نماذج لاستثمار القطاع الخاص في المحميات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تطوير البنية التحتية لـ 13 محمية طبيعية في مصر خلال 2020

حصاد الري.. استخدام التقنيات الحديثة في إدارة مياه نهر النيل وإعادة تأهيل الترع | إنفوجراف

بداية الاستثمار الأخضر.. وزيرة البيئة تعلن إنجازات 2020

وزيرة البيئة: تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة وجهان لعملة واحدة

وزيرة البيئة: نعمل على تطوير المحميات من خلال عدة محاور متوازية ومترابطة

ترشيحاتنا

محمد نجاتي لـ صدى البلد: لا توجد سينما نظيفة وقبلات أفلام الزمن الجميل قدمت بشكل محترم

ارتفاع سعر أحد طرازات تويوتا في مصر بقيمة 95 ألف جنيه.. صور

كل يوم لمدة 18 شهرا.. حكاية خادم بلا ضمير هتك عرض طفلة بلا رحمة

"فى عيد ميلاده الـ"62".. تعرف على سر مقاطعة بنات هشام سليم له

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور

متهم بالتحرش بـ فنانين.. حبس طبيب شهير في الجيزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور

احذري.. 3 عادات خاطئة تفسد الطعام في الميكروويف.. تعرف عليها

بماكياج لامع.. كارمن سليمان تتألق بإطلالة ناعمة وجذابة.. شاهد