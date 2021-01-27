إعلان هام من الصحة العالمية بشأن لقاحي الصين سينوفاك وسينوفارم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها تقوم بتقييم لقاحين من لقاح كوفيد-19 أنتجتهما الشركات الصينية من أجل إدراجهما في "قائمة استخدامات الطوارئ المحتملة".





ووفقا لما ذكرته شبكة "CGTN" الصينية، اليوم الأربعاء، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تقيم البيانات التي قدمتها سينوفاك الصينية وسينوفارم.





وقال التقرير إن فريقا يعمل مع الشركات "لتقييم الامتثال لممارسات تصنيع الجودة الدولية قبل إدراج الاستخدام الطارئ المحتمل من قبل منظمة الصحة العالمية".





ووقعت بكين اتفاقيات مع ما لا يقل عن 24 دولة لتوريد لقاحي سينوفاك وسينوفارم.





وتعد البرازيل وإندونيسيا وتركيا من بين الدول التي تلقت بالفعل شحنات وبدأت في التطعيم، بينما قدمت الصين أيضًا أكثر من 22 مليون جرعة.





وقال تسنج ييشين، نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية في الصين، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "إن خطة التطعيم يتم طرحها بسلاسة وعدد الأشخاص المستعدين للتلقيح آخذ في الازدياد".





وأضاف أن أولوية التطعيم للأشخاص في الخطوط الأمامية وفي المناصب عالية الخطورة، مع التركيز بشكل رئيسي على الأشخاص العاملين في الموانئ ومراكز النقل والمؤسسات الطبية وفي صناعة الخدمات العامة.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك 25 مليون جرعة لقاح كورونا لمنطقة الشرق الأوسط في مارس المقبل و355 مليون جرعة بحلول ديسمبر.





وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت، امس الثلاثاء، توصيات بشأن استخدام لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا وقالت إنها تعمل مع الشركة لتسريع موافقتها على حقنة لإدراج منظمة الصحة العالمية في قائمة الاستخدامات الطارئة.





وقالت مجموعة الخبراء الإستشارية الإستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية حول التطعيم ، والمعروفة باسم SAGE، إنه يجب إعطاء اللقاح على جرعتين بفاصل 28 يوما، والتي يمكن تمديدها في ظروف استثنائية إلى 42 يوما.





وجاءت الإرشادات الخاصة بشركة موديرنا بعد عدة أسابيع من إصدار توصياتهم بشأن لقاح منافس من شركة فايزر.



