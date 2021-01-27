إقالة رئيس مدينة القنايات فى محافظة الشرقية

كما قرر المحافظ إنهاء تكليف محمد الهواري إبراهيم العزوني من العاملين برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالدرجة الأولى تخصصية بالمجموعة النوعية بوظائف التنمية الإدارية ، من القيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينة القنايات، ونقله للعمل بديوان عام المحافظة ، على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية .





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أكد محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ولإعادة تنظيم العمل، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري ، وللإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.