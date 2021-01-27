تغريم 97 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على استمرار عمل لجان ميدانيه بكل مراكز ومدن المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين، حيث تم تشكيل لجنة يومية لمتابعه إلتزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية ومواقف السيارات وراكبي وسائل النقل العامه بارتداء الكمامة الواقية.

أوضح المحافظ التعاون والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي ورجال المرور بتكثيف الحملات اليوميه المفاجئة علي مواقف لسيارات الإجره والطرق العامه للتأكد من إرتداء السائقين والمواطنين للكمامه الواقيه حرصًا علي سلامتهم من الإصابه بفيروس كورونا وتطبيق القانون وتوقيع الغرامه الماليه الفوريه بقيمه ٥٠ جنيهًا علي غير الملتزمين بارتداء الكمامه الواقيه.

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وفى هذا الإطار ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله علي المواقف العمومية العادية وعلي الطرق الرئيسية بمداخل المدينة لمتابعه التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع من الاصابه بفيروس كورونا واسفرت الحمله عن تغريم ٦٣ مواطنا مبلغ ٥٠ جنيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بتغريم ١٢ مواطن مبلغ ٥٠ جنيهًا قيمه الغرامة المالية الفورية المقررة من رئاسه مجلس الوزراء لعدم الإلتزام بارتداء الكمامة الواقية حرصًا على صحه وسلامه الجميع.

وقامت رئاسة مركز ومدينه أولاد صقر بتغريم ٢٢ مواطن من سائقي السيارات والتكاتك مبلغ ٥٠ جنيهًا قيمه الغرامة المالية لعدم الإلتزام بارتداء الكمامة الواقية.

ويناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الإلتزام بالقرارات التى أعلنتها الدولة ضمن حزمه الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهه إنتشار فيروس كورونا

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، تمكنت رئاسه مركز ومدينة بلبيس من فض فرح بأحد قاعات الأفراح المغلقه وتفريق المواطنين وغلق وتشميع القاعه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها المخالف بعد أن قام بفتح باب خلفي للقاعه لدخول المواطنين.

كما تمكنت رئاسه حي ثان الزقازيق من غلق وتشميع ورشه تصليح سيارات بمنطقة القومية لإدارتها بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بغلق وتشميع مستشفى خاصه بالمدينة لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتها الإشتراطات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما شنت رئاسة مركز ومدينه ديرب نجم حمله على المقاهي والكافتريات ، وأسفرت عن مصادرة ٥ شيش من أحد المقاهي المخالفه بقرية صهبرة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.