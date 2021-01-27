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أونلاين .. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يبحث استعدادات الفصل الدراسي الثاني مع رؤساء المناطق

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:34 م
صدى البلد
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محمد شحتة
اجتمع الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الأربعاء برؤساء المناطق الأزهرية عبر الإنترنت (أونلاين) تطبيقًا لمراعاة الإجراءات الاحترازية وحرصًا على التباعد الاجتماعي. 

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة على رأسها الاستعداد لبداية الفصل الدراسي الثاني ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على التفعيل الكامل لمنظومة التعليم الإلكتروني وتذليل كافة العقبات التي تواجه المناطق الأزهرية.

حضر الاجتماع، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم ورئيس الإدارة المركزية للامتحانات والسيد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب ومدير عام  الكمبيوتر التعليمي ومدير عام التربية الرياضية.
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